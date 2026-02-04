飼主放養牛隻闖農場大啖草莓葉、狂奔路上釀車禍 民眾氣炸

〔記者廖雪茹／新竹報導〕正值草莓季，但新竹縣關西鎮一家草莓園指控，附近劉姓飼主放任牛隻不管，牛群多次闖進園內踐踏並破壞植栽、大啖草莓葉，不僅造成嚴重農業損失，萬一發生防疫的破口，誰來負責？就在昨晚，更因牛群橫越118號縣道而發生一起車禍，所幸無人受傷！

對此，縣府農業處表示，劉姓飼主飼養的牛隻未達畜牧法登記規模(40頭)，因此不須依畜牧法辦理登記。不過，由於牛隻造成妨礙交通，以及動物造成的草莓損失，可分別依道路交通安全條例裁罰、民法求償。

警察局新埔分局表示，這起車禍發生在昨晚8點50分許，一輛自小客車沿118線往關西市區方向行駛，與一頭跨越車道的牛隻發生碰撞，駕駛未受傷，也無酒駕情事。分局獲報受理後，對牛隻劉姓飼主疏縱鎖飼養之動物妨害交通行為，依交通管理處罰條例第84條舉發可處300元到600元罰鍰，並依權責通報新竹縣動物保護防疫所及農業處。

從影片可見，昨晚有好幾頭牛跑到118線道路上，疑似飼主在後方追趕，當時往來車子見狀緊急閃避，但仍有1輛車撞上牛隻。整個過程驚險萬分！

前述的草莓園獲產銷履歷認證，園主在臉書貼文自我調侃表示，他家的草莓「有多次檢驗報告，牛牛都認證愛吃，腦闆心很疼草莓葉又被吃了，一年的辛苦就是為了短短幾月的農忙收入。前幾次在警方面前調解的金額根本不夠腦闆的成本，這次飼主還不承認，跟警方說黃牛都趕在溪中。下秒回農場，馬上牛群又靠近草莓園，想吃草莓葉」。

關西鎮石光里118線沿線是新竹縣的草莓重鎮，沿線多次草莓、番茄等農場，露天或是溫室栽種。近年受到氣溫和病蟲害影響，草莓育苗不易，產量普遍銳減。但不只這家草莓園，附近農場、菜園也多次受害，「也是報警無果」。

草莓園園主說，此問題已經1年多了，完全沒改善；協調過程中，曾建議牛飼主要在人員可視範圍內跟著牛群，或是固定綁繩在自身場域，但「飼主推諉、否認，每次都要透過監視器看，越來越多頭，都說很多不是他養的，那為什麼要來趕？」

據了解，劉姓飼主本身非務農，單純興趣養牛，當地人推估疑有10多頭放養在鳳山溪畔，全未圈養；但牛群不定時跑到大馬路上，甚至闖進農場、菜園，讓當地農民苦不堪言，直呼是不定時炸彈，希望相關單位重視這個問題，維護農民的權益。

新埔警分局則是呼籲，飼養動物請落實看管責任，以免造成衍生事故，危害用路人安全。

