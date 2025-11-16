南部中心／綜合報導

高雄仁武區疑似又發生比特犬攻擊事件，一名飼主帶著自家寵物外出，不過卻沒繫繩，導致寵物攻擊路上的流浪犬，咬住不放還從路邊拖行到路中間，附近民眾通通嚇壞，動保處得知消息，介入了解，若確定違規，將可開罰三萬到十五萬元罰鍰。





飼主未繫繩！ 高雄又傳比特犬狠咬流浪狗「拖行到路中」

有隻比特犬沒繫繩攻擊流浪犬，飼主見狀掉頭阻止。（圖／翻攝畫面）





監視器拍下，一隻黑狗走在馬路上，不過卻突然停下來，只見前方兩隻狗和一台機車，朝著牠的方向過來，戴項圈的黑狗，靠近流浪犬作勢要攻擊，接著直接開咬，眼看情況不對勁，騎機車的飼主趕緊掉頭。兩隻狗咬在一起不放就是不放，從路邊咬到路中間，飼主用手試圖將牠們分開，但卻沒什麼用，拿水瓢打、拿掃把敲、用水管沖或用水桶潑水，更試圖把狗蓋住，通通白忙一場，民眾也急忙報案。聲源：附近民眾：「打那隻流浪狗打不開的時候，我們才報警報警還報動保協會，後來沒辦法拿辣椒水噴牠，那隻狗才放開。」聲源：附近民眾：「紅色先打牠啊，後來拖來這裡用水潑不行又把牠蓋住。」

為了阻止犬隻互咬，附近民眾的掃把被飼主打斷。（圖／民視新聞）









事發在高雄仁武區文中一街，實際回到現場，為了阻止犬隻互咬的掃把被打斷，水桶也破裂，民眾說，攻擊浪浪的黑狗是隻比特犬，飼主帶牠外出卻沒繫繩，動保處得知消息也將介入了解。高雄市動物保護處副處長段奇漢：「比特犬為農業部公告危險性犬隻，依動保法第20條第2項規定，出入公共場所或公眾得出入之場所，需有成年人伴同，並繫1.5公尺以內牽繩及配戴透氣口罩。」動保處將會同警方協助調閱監視器畫面查核飼主資訊和犬隻品種，若確定違規，將可開罰飼主最高15萬元的罰鍰。

