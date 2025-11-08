飼主注意！新北「犬貓絕育補助」延長受理至11/28

飼主注意！原訂今年9月30日截止的「犬貓絕育補助」，因民眾申請踴躍，新北市政府動物保護防疫處宣布，受理期限將延長至11月28日下午5時止，呼籲飼主把握最後機會，及早為毛寶貝絕育。

新北犬貓絕育補助延長受理至11月28日 。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處表示，自推行絕育補助以來，114年至今已有2820件犬貓絕育補助申請案，顯示市民對動物福利的高度重視與支持。犬貓絕育不僅能有效防止牠們任意繁殖、減輕發情期噪音等飼主照護壓力，更能降低寵物罹患乳腺瘤、子宮蓄膿、前列腺肥大及睪丸腫瘤等疾病風險，是守護毛寶貝健康的重要一步。

廣告 廣告

依據「114年新北市家犬貓絕育補助申請須知」，家犬貓絕育補助金額為公犬貓每隻600元，母犬貓每隻1200元；遊蕩犬貓及愛心認養補助則分別為公犬貓每隻1000元和母犬貓每隻2000元。市民可至簽約合作動物醫院辦理手術，再透過動保處線上絕育補助系統申請，線上申請受理期限延長至114年11月28日下午5時，而家犬貓及公立動物之家則可經由紙本申請。

貓咪6月齡前絕育、罹患乳腺瘤機率於10％以下。（圖／新北市動保處提供）

動保處進一步指出，補助對象為設籍新北市且已完成寵物登記與晶片植入之犬貓，犬隻須施打該年度狂犬疫苗。飼主可至動保處公告之合作動物醫院辦理絕育手術，並由醫院協助申請補助，手續簡便、安心便利。

動保處也提醒飼主，絕育手術屬專業醫療行為，請選擇合作動物醫院辦理，並依照新北市動物絕育管理系統下載專區的須知辦理，詳閱並符合規範才能獲得核准。同時，飼主應依照獸醫師指示做好術前檢查與術後照護，以確保寵物安全康復。有關更多補助申請資訊、合作醫院名單及注意事項，民眾可至「新北市動物絕育管理系統」官網(https://www.neuter.ntpc.gov.tw/)查詢。

延伸閱讀

樂天女孩穎樂送「實戰球衣」寵粉！ 河智媛穿大U領戲水照曝光

只因非千萬信託受益人！三重男狠砍姊妹釀1死被羈押

70歲男突爆中風症狀「竟是感冒藥釀禍」 醫：原因在腎臟