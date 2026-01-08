飼主注意！虐待動物罰300萬、棄養最重100萬 動保法修正懶人包

記者柯美儀／台北報導

政院院會今（8）日通過農業部擬定的「動物保護法部分條文修正草案」，農業部表示，這次修法主要是加強飼主責任，未來若棄養寵物，最高可處100萬元罰鍰；對於故意虐待、傷害動物，除提高刑責外，最重可併科300萬元罰金。

農業部表示，本次修法以「加強飼主責任」、「提升動物收容管理」、「精進寵物產業管理」、「動物保護檢查員執法賦權」及「強化動物保護」五大面向推動，共計修正27條。

虐待動物可判5年、300萬罰金。（圖／農業部提供）

為嚇阻虐待寵物，農業部草案提高動物虐待刑責，對故意宰殺或虐待、傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，刑度提高為6月以上5年以下有期徒刑，並科以新台幣30萬元以上300萬元以下罰金；若以藥物、槍械、暴力或其他凌虐方式犯前述罪行者，得加重其刑至二分之一，以提升法律嚇阻力。

未來若棄養寵物，最高可處100萬元罰鍰。（圖／農業部提供）

在飼主責任方面，草案明確飼主棄養構成要件並提高罰鍰額度為10至100萬元，並建立寵物分類分級管理制度，強化犬、貓絕育規範，將免絕育由申報制調整為申請制，以落實源頭管理與飼主責任。

動物收容管理方面，修法明定收容動物人道處置客觀要件，並要求中央主管機關定期評鑑公立動物收容處所，以確保收容品質並保障動物善終權益。

農業部強化特定寵物繁殖及買賣業者對商用犬、貓的源頭與流向管理。（圖／農業部提供）

於寵物產業管理部分，條文強化特定寵物繁殖及買賣業者對商用犬、貓之源頭與流向管理，並提高未經許可擅自經營業者之罰鍰，以促進產業透明化與合法化。

另為提升執法效率，草案增訂動物保護檢查員行政調查權限，建立即時處置機制，使地方主管機關於必要時得採取扣留動物、進入動物所在公私場所等行動，以即時防止危害發生。



農業部強調，本案後續將送請立法院審議，並將積極與朝野黨團溝通協調，盼儘速完成修法程序，以強化我國動物保護體系，提升飼主責任意識，並持續打造更加友善、完善的動物保護環境。

