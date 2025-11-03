飼主注意！ 防疫期「寵物豬」也不行亂晃 最高可罰百萬

寵物豬寶妹曾在防疫期間出現在人行道，引起民眾熱議。（圖／TVBS）

高雄楠梓有民眾捕捉到一隻超大隻麝香豬躺人行道，但禁運禁宰也禁止餵廚餘的政策已經延長到6號，農業局強調就算是寵物豬也一樣，只要隨意移動就是違法，獲報後，防疫人員也全副武裝到住家消毒，飼主也將面臨5萬到100萬罰款。

寵物豬寶妹曾在防疫期間出現在人行道，引起民眾熱議。（圖／TVBS）

這隻體型龐大的麝香豬「寶妹」身上綁著背帶，是高雄楠梓區一位居民飼養的寵物豬。附近居民表示，寶妹平時經常在騎樓附近散步，已成為社區中熟悉的身影。有鄰居提到，寶妹原本是迷你豬，隨著時間逐漸長大，現在體型相當驚人，有時會躺在騎樓甚至靠近停放的車輛，造成部分居民的困擾。

在10月22日至11月6日這段非洲豬瘟防疫期間，農業局特別強調所有豬隻，無論是養殖用或寵物用途，均禁止移出飼養場所，以避免成為防疫破口。農業局接獲通報後，立即派遣防疫人員前往寶妹的生活環境進行全面消毒，並表示飼主在防疫期間帶寶妹外出散步已違反規定。根據動物傳染病防治條例，違者可處5萬至100萬元罰款。

飼主移動寵物豬也是違規，農業局開罰並到場消毒。（圖／TVBS）

大樓主委澄清，寶妹平時是被綁在柱子上休息，並非隨意在路上走動，且主要食物來源為專用飼料。不過也有居民透露，偶爾會有人帶麵包餵食寶妹。雖然豬隻作為寵物在現代社會已不罕見，但農業局提醒飼主，在防疫期間必須特別注意，絕對不能帶寵物豬外出，否則將面臨嚴重罰則。

