飼主違法讓犬展演吸金 動保處出手重罰並沒入犬隻

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府動保處近日接獲民眾舉報，淡水區有飼主以不當展演方式讓犬隻在老街刁水桶，吸引人潮拍照與打賞；動保處接獲通報後立即派員前往稽查，並連續多日蹲點蒐證，避免犬隻再次遭到脅迫。

圖／動保處要求卸下犬隻太陽眼鏡，確認犬隻身心狀況。（新北市政府動保處提供）

動保處處長楊淑方指出，經調查比對民眾提供影像與現場情況，確認飼主行為已明確違反《動物保護法》第6-1條「未經許可不得以動物進行展演」規定，依法裁處5萬元；另因犬隻未施打狂犬病疫苗，再罰3萬元，合計8萬元，並將犬隻沒入，飼主還須接受3小時動保教育訓練。

廣告 廣告

動保處表示，經多日巡查與影片比對，確認飼主以戲謔方式使犬隻做出違反天性的行為，屬不當展演行為；動保人員追查後通知飼主到案說明，飼主辯稱當天因萬聖節出遊，讓狗戴上太陽眼鏡及掛上桶子，並無刻意收錢，是路人自行將錢丟入桶中。

動保處強調，出門逛街沒注意就有人丟錢進去，但該民眾未取得任何形式之動物展演許可，違法明確；此外，該犬隻同時未施打狂犬病疫苗，違反《動物傳染病防治條例》，除罰鍰外也依法沒入，並要求飼主參與3小時動保講習，以強化飼養責任。

動保處補充，被取名為「流氓」的犬隻已由人員帶回收容，並卸下太陽眼鏡檢查，確認未造成身體傷害，後續將安排健康檢查，並開放民眾領養，嚴格審查認養人資格，確保牠能有更妥善的照顧環境；任何動物展演都必須依法取得動物展示業許可，包含環境設施、人員資格、動物清冊與動物福利評估等程序。

動保處提醒，民眾若以動物博取關注、拍攝噱頭或進行未經許可的互動展示，都可能觸法；呼籲民眾勿以動物作為娛樂或賺取流量的工具，如發現疑似違規展演情形，可撥打1959動保專線通報，共同守護動物福利與公共安全。

更多引新聞報導

毛寶貝同樂迎耶誕 新北打造寵物友善遊樂園溫馨登場

守護毛寶貝健康 新北動保犬貓絕育補助延長至11月

