飼主防碰瓷…中最嚴養犬新規上路 行狗記錄器熱銷

「史上最嚴」養犬新規自昨天起施行，首次將犬隻不牽繩傷人、寵物擾民、違規飼養烈性犬等行為納入法律懲戒範疇，根據情節輕重，相關責任人最高可面臨10日拘留或1000元（人民幣，下同）罰款。不少民眾和飼主肯定新規的規範，認為可以帶動文明養犬風氣，不過也有飼主擔心被碰瓷，有飼主因此研發了「行狗記錄器」，記錄犬隻的行跡，避免遭謳詐。新規也帶動反光防掙脫狗繩、靜音嘴套等寵物用品熱銷。

據封面新聞報導，養犬新規來自新修訂的「中華人民共和國治安管理處罰法」，社群平台上，不少網民認為「早就該有這樣的硬性規定了」，山西太原養犬人王芳（化名）養了一隻泰迪犬，她直言，先前社區裡總有少數人遛狗不牽繩，狗隨地大小便，甚至追著孩子跑，鄰里糾紛頻發。新規明確處罰標準，如今鄰里之間因犬隻引發的口角爭執大幅下降。

文明養犬的自覺，也直接帶動了合規養犬裝備市場的熱度。各大電商平台狗繩、嘴套、寵物定位器等合規防護用品諮詢量、下單量雙雙激增，多款熱銷單品月銷量環比增長數倍，在某店鋪一款售價89元（人民幣，下同）的反光防掙脫狗繩月銷售已突破1.2萬件。成都多家線下寵物店店主表示，近期加強牽引繩、靜音嘴套最受青睞，部分熱門款式時常斷貨。

也有部分養犬人對新法部分條款表達了困惑，擔心被碰瓷。一款由養犬人自主研發的全方位「行狗記錄器」因此在社交平台走紅，研發者王鵬是一位兩歲西高地犬「櫻桃」的主人。「行狗記錄器」在社群平台發布後，第一篇貼文就有20萬閱讀量。王鵬直言，沒想到市場需求會如此旺盛，五天諮詢量就有5000多、預售訂單就超過了200個。

「訂單數量可觀，其實也從側面反映了養犬人的擔憂」，王鵬坦言，許多買家在諮詢時都表示，這個產品哪怕只派上一次用場，能避免一次糾紛，就物超所值。 「他們要的不是一個簡單的拍攝工具，而是一份應對風險的安全感」。

陝西恆達律師事務所資深合夥人、知名公益律師趙良善建議，新法的實施能有效增強養犬人責任意識，但還需進一步明確相關條款界定標準，公安、畜牧部門應聯合推出配套細則，明確「恐嚇他人」的具體情形和「干擾他人生活」的量化標準，依法嚴處惡意碰瓷、虛假索賠行為。

