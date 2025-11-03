飼主「貨車拖牛」害濺血涉虐待 家畜疾病防治所：一定裁處

南投縣 / 綜合報導

誇張畫面帶您一起來看，南投一名飼主為了帶自家的大黃牛去配種，竟然使用貨車拉著牛走在大馬路上，疑似因為走太久，牛的腳還因此受傷，血濺馬路。目擊民眾見狀趕緊報警，並質疑飼主虐牛，飼主對此矢口否認，不過南投縣家畜疾病防治所則表示，一定會有所裁處。

一隻大黃牛走在路上，不過仔細一看牛的鼻環上綁著繩子，被前面的小貨車牽著走，牠步伐蹣跚有點勉強的想跟上貨車車速，看起來就快要摔倒。鏡頭一轉，旁邊竟然還有白色轎車開過去，因為大黃牛走的可不是田間小路，而是南投埔里的中正一號橋。

隨著天色暗下來，大黃牛倒臥在路邊，不只脖子上有明顯勒痕，一旁的路面血跡斑駁，疑似因為貨車拖行導致受傷，讓目擊民眾看了好心疼，質疑飼主虐待大黃牛。

黃牛飼主陳先生說：「我要牽去跟人家配種，牠都在田裡沒有走過柏油路，走太遠，還沒走到(目的地)，我就看到牠在流血，我就要牽回來，牽回來時牠就不走。」飼主表示是因為走太遠，才導致牛隻受傷，矢口否認虐牛，黃牛飼主陳先生說：「那樣哪有虐待，那我的牛，我比別人還愛惜。」

就擔心大黃牛是被虐待致傷，民眾趕緊通報警察，同時召集附近居民一起護送牛牛回家，悠哉吃草面對鏡頭一點也不怕生，受傷的大黃牛平安回家療傷，不過涉嫌虐待動物的飼主，也將為自己的行為付出代價。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永說：「牽引動物或者是你去對動物的一個，比如說溜狗等等，不可以用機動車輛來牽行，我們對這個飼主，我們一定會對他有所裁處。」南投縣埔里分局副分局長謝耀賢說：「警方將依相關資料，已移請南投縣動物防疫保護處認定依法辦理。」

其實這名飼主，也不是第一次跟自家黃牛鬧上新聞版面，去年初就曾因騎著牛在路上逛大街遭警方警告，如今又捲入虐牛爭議，縱使阿伯真的很照顧牛牛，恐怕還是得學習如何跟他們正確相處。

