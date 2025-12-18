飼料槽驚見塑膠袋 台中豬農偷餵21頭豬吃廚餘遭重罰400萬

台中市落實廚餘養豬「零容忍」，龍井豬農挨重罰400萬元。示意圖，與本新聞無關。（資料畫面）

非洲豬瘟危機未完全解除，台中市政府自10月起對廚餘養豬採取零容忍立場，本週於龍井區查獲一處養豬場私下違規使用廚餘餵養。台中市農業局17日表示，儘管現場僅飼養21頭豬隻，但情節重大且事證明確，市府將採取最高規格裁處，併計兩項法規之最高罰則，該業者最高恐面臨高達新台幣400萬元的鉅額罰鍰。

台中市政府日前接獲通報，指龍井區一處養豬場疑似違法餵食廚餘，15日由農業局會同環保局發動聯合稽查，當場在飼料槽內發現大量混雜麵包、塑膠袋及摻水的不明廚餘。市府強調，雖然該場規模不大，但在防疫關鍵時刻偷用廚餘極易成為病毒媒介，因此決定「從嚴、從重」裁罰，以儆效尤。

農業部長陳駿季指出，自今年10月22日出現本土非洲豬瘟疫情後，農業部對廚餘流向高度戒備。統計顯示，全台至今已查獲16場次非法使用廚餘養豬，其中6場已完成裁罰，另10場仍調查中。陳駿季強調，目前仍有少數農戶存在僥倖心理，未來將啟動更嚴密的跨部會專案稽查，守護台灣豬肉產業安全。

針對龍井此案，台中市農業局說明將採取併案重罰，依《動物傳染病防治條例》處以5萬至100萬元罰鍰，另依《飼料管理法》處3萬至300萬元，兩項法規合併處罰後，違規豬農最高需繳納400萬元罰金。市府重申，為了防堵非洲豬瘟，執法絕不手軟，呼籲養豬戶切勿以身試法。





