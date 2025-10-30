飼養雞鴨暴斃懷疑鄰居肇禍提告 飼主少一動作敗訴

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣陳男發現田裡種植的農作物大量枯死，養殖的雞、鴨也暴斃，他懷疑鄰田的郭男噴灑除草劑並所致。郭男承認他有噴除草劑，但僅在自己方田裡噴灑，以當天的風力和風向不可能吹到隔壁產生災情。法官認為，陳男並未提出雞、鴨中毒而死的直接證據判敗訴。

陳男說，2012年9月8日9、10時許發現田裡雞鴨死亡，種植田裡的南瓜及地瓜葉嚴重變形，因此斷定是鄰田的郭男噴灑藥所致，才造成他田裡冬瓜、南瓜、地瓜葉、牧草、香蕉遭受污染。他對郭男求償23萬元，包括飼養的雞鴨暴斃及農作損失，總共10萬元，另外造成他8萬元的精神損失。

廣告 廣告

郭男承認他9月8日在自己的田噴灑除草劑，但不能因此就認定陳男田裡的損失都是他噴農藥所造成。

法官指出，原告提出農作物受損的照片有矛盾的地方，包括郭男噴的是嘉磷塞除草劑，它噴施後約4-7日，葉片上葉脈附近之葉肉組織，及生長點部位會先顯現黃白化之異常徵狀，其後植株生長停滯，最後導致組織潰爛褐化枯死，藥效完全發揮則需約2-3週。

但原告所提的噴過的相片尚有綠意，無從以現場照片就認定跟被告噴灑有關，而根據原告所提案發當時的田間風速、風向觀測資料，也無從證實有農藥被吹散過來。

法官表示，原告聲稱被告因噴灑除草劑不當而污染到他的農作物，但卻無法證明有被告有何故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人，請求賠償23萬元，自屬無據。

類似案件去年也發生在北斗鎮，農場裡鴨、鵝總數共237隻，場主也懷疑鄰田的雇用無人機噴農藥造成，但對方卻不肯承認，因此他將死亡的鴨鵝送驗，發現裡面驗出大量劇毒「芬化利」0.04ppm，該案進入法院審理，隔壁農地主人必須賠償27萬元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》美濃大峽谷案地主石麗君丈夫 檢調面前喝不明液體拒捕命危

梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦

59歲坣娜驚傳死訊！情定280億猶太富商老公 生前封麥成絕響

別再當盤子！好市多11種商品「品質差又貴」衛生紙、牛排上榜

