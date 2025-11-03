飽受排尿困擾 竟是攝護腺癌

七十五歲旅居國外的李先生多年來飽受排尿困擾，長期追蹤期間攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高。雖於國內外兩度接受傳統隨機切片皆未發現癌細胞，仍依醫囑持續追蹤抽血監測。隨著PSA指數逐步上升，台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師建議進一步進行核磁共振檢查。影像結果顯示可疑病灶位於傳統切片難以取樣的前列腺前區，經MRI與超音波融合導引切片確認為臨床第三期攝護腺癌。由於腫瘤已突破攝護腺包膜，醫療團隊採用達文西機械手臂輔助攝護腺根除手術徹底切除病灶，術後再配合放射治療控制病情，目前患者恢復良好並持續門診追蹤中。

攝護腺是男性生殖系統特有腺體，主要功能為分泌精液中的攝護腺液，位於膀胱下方並包圍尿道。根據美國癌症聯合委員會（AJCC）分期系統，癌症若侷限於攝護腺內多為第一至第二期，若突破包膜或侵犯精囊則會上升至第三期，進一步轉移至淋巴結、骨骼或其他器官則屬第四期。鐘伯恩醫師指出，攝護腺癌的主要危險因子包括高齡、家族病史與特定遺傳基因突變。早期症狀如頻尿、夜尿、血尿或排尿困難常被誤認為攝護腺肥大或老化現象而延誤就醫。傳統檢查方式包含肛門指診、PSA血液檢測與隨機切片，但對病灶定位能力有限。依照國際指引，當PSA異常或臨床高度懷疑時，建議進行MRI檢查並依照影像特徵與分級決定是否進行融合導引切片，可顯著提升臨床顯著性攝護腺癌的檢出率與診斷準確度。

廣告 廣告

在治療選擇上，根據國際治療準則，根除性攝護腺切除術為非轉移之攝護腺癌的主要治療方式之一。達文西機械手臂輔助手術可於腹部建立多個一至二公分的小切口置入機械手臂，從膀胱頸下方精細分離組織，完整切除攝護腺、儲精囊及部分尿道，再將剩餘尿道與膀胱頸進行360度重建縫合。該手術可在高解析三維視野下精準操作，最大保留神經血管束以維持排尿控制與性功能。對於不適合手術或選擇非手術治療的患者，放射治療單獨或合併荷爾蒙治療，皆為國際指引建議的標準選項。

國際臨床數據顯示，侷限期攝護腺癌的五年存活率可達九十九%，若轉移至遠端骨骼則降至約三十七%。鐘伯恩醫師強調，早期診斷與介入治療是影響預後的關鍵。一般男性建議自五十歲起與醫師討論PSA篩檢；若具家族病史或屬高風險族群，則可考慮自四十五歲起開始檢查。若PSA值超過4ng/mL或持續上升，應由泌尿科醫師評估是否需進一步影像檢查與切片確認。

鐘伯恩醫師最後提醒，攝護腺癌為可早期診斷且治癒率高的疾病，越早發現，治療選擇越多，預後越佳。男性若有排尿相關症狀，應避免諱疾忌醫，及早就診並依循標準化影像與導引切片流程，以確保早期發現與妥善治療，守護攝護腺健康。