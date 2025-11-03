飽受排尿困擾 竟是攝護腺癌
七十五歲旅居國外的李先生多年來飽受排尿困擾，長期追蹤期間攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高。雖於國內外兩度接受傳統隨機切片皆未發現癌細胞，仍依醫囑持續追蹤抽血監測。隨著PSA指數逐步上升，台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩醫師建議進一步進行核磁共振檢查。影像結果顯示可疑病灶位於傳統切片難以取樣的前列腺前區，經MRI與超音波融合導引切片確認為臨床第三期攝護腺癌。由於腫瘤已突破攝護腺包膜，醫療團隊採用達文西機械手臂輔助攝護腺根除手術徹底切除病灶，術後再配合放射治療控制病情，目前患者恢復良好並持續門診追蹤中。
攝護腺是男性生殖系統特有腺體，主要功能為分泌精液中的攝護腺液，位於膀胱下方並包圍尿道。根據美國癌症聯合委員會（AJCC）分期系統，癌症若侷限於攝護腺內多為第一至第二期，若突破包膜或侵犯精囊則會上升至第三期，進一步轉移至淋巴結、骨骼或其他器官則屬第四期。鐘伯恩醫師指出，攝護腺癌的主要危險因子包括高齡、家族病史與特定遺傳基因突變。早期症狀如頻尿、夜尿、血尿或排尿困難常被誤認為攝護腺肥大或老化現象而延誤就醫。傳統檢查方式包含肛門指診、PSA血液檢測與隨機切片，但對病灶定位能力有限。依照國際指引，當PSA異常或臨床高度懷疑時，建議進行MRI檢查並依照影像特徵與分級決定是否進行融合導引切片，可顯著提升臨床顯著性攝護腺癌的檢出率與診斷準確度。
在治療選擇上，根據國際治療準則，根除性攝護腺切除術為非轉移之攝護腺癌的主要治療方式之一。達文西機械手臂輔助手術可於腹部建立多個一至二公分的小切口置入機械手臂，從膀胱頸下方精細分離組織，完整切除攝護腺、儲精囊及部分尿道，再將剩餘尿道與膀胱頸進行360度重建縫合。該手術可在高解析三維視野下精準操作，最大保留神經血管束以維持排尿控制與性功能。對於不適合手術或選擇非手術治療的患者，放射治療單獨或合併荷爾蒙治療，皆為國際指引建議的標準選項。
國際臨床數據顯示，侷限期攝護腺癌的五年存活率可達九十九%，若轉移至遠端骨骼則降至約三十七%。鐘伯恩醫師強調，早期診斷與介入治療是影響預後的關鍵。一般男性建議自五十歲起與醫師討論PSA篩檢；若具家族病史或屬高風險族群，則可考慮自四十五歲起開始檢查。若PSA值超過4ng/mL或持續上升，應由泌尿科醫師評估是否需進一步影像檢查與切片確認。
鐘伯恩醫師最後提醒，攝護腺癌為可早期診斷且治癒率高的疾病，越早發現，治療選擇越多，預後越佳。男性若有排尿相關症狀，應避免諱疾忌醫，及早就診並依循標準化影像與導引切片流程，以確保早期發現與妥善治療，守護攝護腺健康。
其他人也在看
60歲女不菸不喘不咳！「1症狀」確診肺癌 名醫：我也嚇死了
肺癌是國人十大癌症中死亡率最高、新增人數最多的癌症。醫師蘇一峰表示，一名60歲女子，不菸不酒，原本不喘不咳，只是因為近來暴瘦10公斤，而就診胸腔科，Ｘ光檢查發現，竟然有10公分大的肺癌腫瘤，「過2天後，該女子就進住加護病房，短短幾天內，女子的肺癌腫瘤迅速增大到心臟差不多大小。」他感嘆，肺癌就是默默進展5、10年，但出現症狀後，幾天內就會猛暴性發展，「真的嚇死人！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯猝逝、黃明志驗毒呈陽性！名醫揪「疑點」示警：複合用藥恐致猝死
台灣網紅、被封為「護理系女神」的謝侑芯，10月31日在馬來西亞吉隆坡驚傳猝逝，享年31歲，由於謝侑芯平時身體健康，死因引發外界質疑。事發後，馬來西亞籍歌手黃明志被爆人也在現場，且對4項毒品呈陽性反應，引發關注。台灣醫師蘇一峰對此表示，「謝女這年紀沒有特殊病史，自然死亡機會很低，應檢驗她對毒品的反應。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
75歲男確診「攝護腺癌第三期」 4症狀注意
[NOWnews今日新聞]一名75歲旅居國外的個案多年來飽受排尿困擾，長期追蹤期間攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，經檢查確診為第三期攝護腺癌，透過手術徹底切除病灶，患者也已恢復良好、持續門診追蹤。台...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
他做檢查恐得「肝硬化」！醫推多吃「2食物」 6年後奇蹟逆轉
喝咖啡不只提神，還能保護肝臟。腎臟科醫師江守山分享，一名B型肝炎帶原者每年做檢查，發現肝硬化指數逐年升高，擔心惡化成肝癌，遂向醫師求助。江守山建議他每天喝4杯咖啡，並攝取富含褪黑激素的食物，後續追蹤約6年，指數未再上升，甚至達到「逆轉」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
洋蔥可防流感、新冠病毒 專家：最營養的部位常被丟掉
洋蔥不僅是平價蔬菜，更是營養價值極高的健康食材。傅裕翔醫師與薛曉晶營養師分別指出，洋蔥富含槲皮素及硫化合物等多種營養素，而最常被丟棄的外皮是槲皮素含量最高的部位，有助於預防流感與新冠病毒感染。中天新聞網 ・ 3 小時前
「吃到飽」飲料好髒！腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS全挨罰
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台多家「吃到飽」當紅品牌，衛生不合格挨罰！食藥署今（3）日公布 聯合各地方衛生局進行的「吃到飽餐廳稽查專案」結果，一口氣發現有六家業者的即食食品衛生堪慮，檢出腸桿菌科超標，包括有「漢來海港」台北天母SOGO店、「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店以及「野村燒肉」桃園店等通通榜上有名，由衛生局分別開罰。 食藥署...匯流新聞網 ・ 6 小時前
不是小黃瓜！醫大推「它」超營養、無農藥：早餐必啃幾根
減重是現代風潮，醫師蔡明劼表示，均衡飲食是其中關鍵，首先就是吃到足夠的蔬菜量，以早餐而言，可食用不必煮的食材，例如小黃瓜、牛番茄、玉米筍。他自己最常用玉米筍作為早餐的蔬菜來源。玉米筍幾乎不含農藥，且低熱量、低碳水化合物，並富含多種營養素。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
肺癌也能痊癒？2治療法有望翻盤 這類人腫瘤竟消失
過去一聽到「肺癌第四期」，多半讓人聯想到生命進入倒數。不過馬偕紀念醫院胸腔外科醫師詹梅麟指出，隨著標靶藥物與免疫治療的問世，晚期肺癌的治療樣貌已大幅改變。以往患者的五年存活率不到5％，如今已提升至10％至15％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
排尿出問題恐是警訊！7旬翁驚罹「攝護腺癌晚期」 醫列4症狀：3族群最危險
75歲旅居國外李先生多年來飽受排尿困擾，長期追縱攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，但兩度接受傳統隨機切片皆未發現癌細胞。直到台北慈濟醫院泌尿科鐘伯恩建議以核磁共振（MRI）與尋找可疑病灶影像，最後並在MRI與超音波融合導引切片確認為第三期攝護腺癌。鐘伯恩表示，由於評估腫瘤已突攝護腺包膜，醫療團隊與家屬商議後，採用達文西機械手臂輔助攝護腺根除手術徹底切除病灶，......風傳媒 ・ 4 小時前
不是香蕉也不是黑巧克力！ 營養師認證「最強抗壓食物」一天一顆，皮質醇下降、免疫力升
說到能幫助紓壓的食物，很多人會想到富含油脂的魚類、黑巧克力或洋甘菊茶。但你知道嗎？水果其實也能幫助舒緩壓力，關鍵就在於它們含有豐富的必需營養素，能同時支持身體與心理健康。其中，有一種水果對抗壓力特別有幫助，而且可能不是你第一時間想到的那種。根據「realsimple」網站分享，以下是註冊營養師的首選，以及幾個在家輕鬆多吃的方法。 最佳抗壓水果：橘子 你可能會驚訝，橘子其實是減輕壓力的水果冠軍。Lorenz指出，這種柑橘類水果含有大量能支持免疫功能的營養素，進而提升身體的壓力應對能力。橘子富含維生素 C——這是維持免疫力不可或缺的營養素。維生素 C 能促進並提升白血球（負責對抗感染的免疫細胞）的生成與功能，同時身為抗氧化劑，它還能保護免疫細胞免受氧化傷害。除此之外，維生素 C 還能支持皮膚屏障、促進傷口癒合，提升整體免疫韌性。 免疫與壓力的關係？ 免疫系統與壓力反應息息相關。當免疫系統獲得良好支持（例如攝取足夠的維生素 C），它能更有效地調節身體在面對壓力時的發炎反應，減少長期慢性壓力對健康造成的影響。相反地，身心壓力會促使身體分泌皮質醇（俗稱壓力荷爾蒙），長期高壓與皮質醇過高會抑制免疫常春月刊 ・ 11 小時前
不是遺傳！一家人罹癌「1關鍵」成主因 專家：90％是它們害的
癌症跟家族遺傳沒有太大關聯性？日本醫學研究所所長齋藤良三透露，根據美國國家癌症中心最新的數據，顯示癌症生成的原因，跟生活方式、環境因素有90%相關，但是「遺傳性腫瘤」則佔5%至10%左右。鏡報 ・ 1 天前
「這時間」吃早餐最健康！研究：延後1小時增11%死亡率
許多人為了遵循168斷食法，會延後或不吃早餐，但食安專家韋恩(楊世煒)表示，一項新研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃者，較容易早死。專家也建議，依照現有資料顯示，起床後一小時內進食是好的。若早餐時間從7:30延後1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 11 小時前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 3 天前
周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診
本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，...聯合新聞網 ・ 5 小時前
山東10歲男童腹痛就醫 6器官無故遭切除！母崩潰：兒無法正常進食
綜合陸媒報導，2023年10月26日就讀山東菏澤一間小學五年級的10歲男童小燁，與同學玩耍時撞到腹部，放學回家後持續腹痛，他的母親岳女立刻帶他前往當地醫院檢查。檢查初步判斷為腹部血塊，醫師建議住院觀察；沒想到進一步做CT後，發現小燁的胃與胰腺間有「佔位性病變」，必須...CTWANT ・ 56 分鐘前
防肺癌不只戒菸！新研究：多吃「3類食物」 罹癌率降35%
預防肺癌除了戒菸、遠離空污，飲食也能降低風險。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，「食物品質」是防癌關鍵，例如多攝取全穀、高纖蔬果等，少碰精緻糖、白麵包、甜飲料，選擇好油如橄欖油、魚油、堅果油，蛋白質以白肉為主，有助於降低罹肺癌的機率35%，肺癌死亡率少29%。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
醫點名「咖啡這3種喝法」以為健康其實超傷身！ 拿鐵也中招
你是不是幾乎每天都要喝咖啡？根據最新研究，咖啡不只能讓你精神抖擻，還可能幫你的肝臟加分！ 適量喝咖啡 與降低肝臟疾病的風險有關 一篇發表於知名國際醫學期刊Clinical Gastroenterology and Hepatology的大型統合分析整合了16篇研究的資料，發現喝咖啡的人，罹患肝癌的風險降低了約40%！另一篇2021年的統合分析也發現，喝咖啡使脂肪肝發生機率下降23%，脂肪肝進展至嚴重纖維化的風險也下降33%。甚至，美國肝臟醫學會(AASLD)在2023年發布的脂肪肝臨床指引中也提到：「每天喝三杯或更多咖啡可能對肝臟有潛在好處」。邱筱宸醫師指出，這些發現雖然主要來自觀察性研究，但結果一再重現、樣本龐大，讓咖啡成為越來越受學界關注的飲品！咖啡不只是咖啡因。它還富含多酚、抗氧化物質、以及可能具有抗發炎效果的天然成分。推測它有可能透過以上這些方式保護肝臟，不過詳細機轉仍有待未來研究去證實。 怎麼喝，才是「護肝喝法」？ ．每天1-3杯中杯黑咖啡（約200-300 ml/杯）．不加糖、不加奶精最好，若要加，也盡量少量．有胃痛、胃食道逆流、心悸、孕婦或哺乳婦女，應先諮詢醫師．不建議「常春月刊 ・ 10 小時前
假日生病只能跑急診？5大輕症「改去UCC」省時不必排隊 地點、時段、收費一次看懂
為緩解醫學中心急診壅塞，衛福部「假日輕急症中心（UCC）」今起上路，衛福部長石崇良表示，全國基層診所開診率週六約8成，週日僅2成，為解決民眾就醫需求，而籌設UCC，專門收治急診檢傷分類第三級、第四級及第五級等輕症患者，部分負擔150元，連同掛號費，約200多元。 醫學中心8成急診病人是輕症 「假日輕急症中心」解決民眾週末就醫需求 石崇良表示，分析醫學中心急診就醫資料，以急診檢傷分類第三級為主，占比達70%，第四、五級占10%，等於80%急診病人病情傷勢屬於輕症，就醫後即可回家，真正需要待床、住院，接受進一步治療的重症患者僅約20%。此外，全台基層診所開診率週六約8成，週日更低，僅2成，但部分民眾仍有就醫需求。石崇良表示，為提供假日急症醫療需要，因此，在地方醫師、護理、藥師、醫檢師、放射師等公會支援下，開設「假日輕急症中心（UCC）」，針對發燒、腹瀉、小外傷等輕症患者，提供一站式就醫服務。 ▲輕急症中心UCC說明。（圖／健保署提供） UCC營運後成效如何評估？ 衛福部長石崇良提出兩大判斷指標 至於UCC營運後成效評估，石崇良提出兩大判斷指標： 1.民眾接受度及就醫經驗、使用情形，如醫院急常春月刊 ・ 4 小時前