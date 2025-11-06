飽受網路不實流言攻擊重創蜂農生計 養蜂產銷班委請律師蒐證自保

SGS蜂王乳與龍眼花蜜農藥殘留檢測報告。（台中養蜂產銷班推廣組提供）

記者楊文琳/台中報導

台灣蜂蜜年產值逾25億元，是國內重要的農業經濟作物之一，但有網路匿名指控有產銷班食品掛名「農會」卻涉嫌來源不實、影射造假。台中養蜂產銷班推廣組主任黃國輝與宜蘭組主任蔡金河親上火線說明，強調蜂蜜產品原料皆來自農會輔導的養蜂產銷班，並未掛名農會，所有產品均具來源可追、檢驗合格，包含SGS農藥殘留「未檢出」證明與國產蜂蜜產品標章。由於不實謠言流傳多年，重創相關蜂農與產業鏈生計，產銷班已委請律師全程蒐證，不排除以司法途徑追究責任。

黃國輝主任表示，有匿名者貼文質疑坊間有些蜂蜜相關的農特產品疑似魚目混珠，掛名台南市東山區農會，影射造假。對此，東山區農會也在官網發聲明強調「不肖業者假借東山區農會名義，到各地推廣非本會生產之商品」。黃國輝說明，他們農特產品的蜂蜜原料，是來自台南市東山區農會輔導、成立逾34年的養蜂產銷班，14名成員與班別，農會都有立案核定資料，生產的蜂蜜原物料，由合法立案的養蜂產銷班研發，加工後製成蜂王乳、龍眼花蜜、蜂膠枇杷喉糖等食品，推廣模式已經有數十年，再透過觀光工廠、地方座談說明會、線上網購等多元行銷通路，讓有需要的民眾參考選購。

黃國輝出示文件強調，蜂蜜的原物料「龍眼花蜜」與「蜂王乳」，都有通過農藥殘留與動物用藥殘留「未檢出」的SGS嚴格檢驗，產品依法有投保責任險，也有台灣養蜂協會「國產蜂產品證明標章」的授權使用書，從養蜂場到賣場，農產品的產售資料都有跡可循，縣市行銷據點都有駐區主任負責督導。針對部分民眾質疑蜂蜜售價偏高，宜蘭養蜂產銷班推廣主任蔡金河說明，台灣養蜂產業深受氣候變遷與人力老化影響，蜂群數量逐年下降。根據農業部資料，近六年來，蜂蜜年產量幾乎「腰斬」，原本可外銷日本的供應量，如今連內銷都不敷需求，尤其是量少、成本高的蜂王乳。蔡金河指出，為維持品質，產銷班堅持與在地蜂農合作，不以進口蜜混充國產，寧可小量經營，也要守住台灣蜂蜜的純度與信譽。