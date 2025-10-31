飽受網路不實流言攻擊 養蜂產銷班嘆「銷量雪崩逾半」衝擊蜂農業

台灣養蜂業發展百年，蜂蜜年產值約25億元，各大通路展售許多跟蜂蜜相關的食品，網路匿名指控，有產銷班食品掛名「東山區農會」，涉嫌來源不實，影射造假，農會也闢謠，這些商品並不是農會生產，養蜂產銷班推廣組、台中組黃國輝主任與宜蘭組蔡金河主任親上火線解釋，蜂蜜產品的原料，都是來自農會輔導的產銷班，並未掛名來自農會，產品有SGS農藥殘留未檢出的食安檢驗合格證書、投保產品責任險，以及國產蜂產品證明標章的授權使用書，可供民眾查證，網路不實謠言流傳多年，衝擊蜂農與相關產業鏈的生計，已委請律師全程蒐證，不排除以司法途徑解決紛爭。

「這一年來，我們產銷班推廣的銷量，掉了一半以上！」產銷班推廣組台中黃主任發現有匿名者貼文，質疑坊間有些蜂蜜相關的農特產品疑似魚目混珠，掛名台南市東山區農會，影射造假，對此農會在官網發聲明強調「不肖業者假借東山區農會名義，到各地推廣非本會生產之商品」，黃主任解釋，他們農特產品的蜂蜜原料，是來自台南市東山區農會輔導、成立逾34年的養蜂產銷班，14名成員與班別，農會都有立案核定資料，生產的蜂蜜原物料，由合法立案的養蜂產銷班研發，加工後製成蜂王乳、龍眼花蜜、蜂膠枇杷喉糖等食品，推廣模式已經有數十年，再透過觀光工廠、地方座談說明會、線上網購等多元行銷通路，讓有需要的民眾參考選購。

黃主任出示文件強調，蜂蜜的原物料「龍眼花蜜」與「蜂王乳」，都有通過農藥殘留與動物用藥殘留「未檢出」的SGS嚴格檢驗，產品依法有投保責任險，也有台灣養蜂協會「國產蜂產品證明標章」的授權使用書，龍眼蜂蜜的品質，不但通過市府評鑑，甚至曾經贏得冠軍殊榮，從養蜂場到賣場，農產品的產售資料都有跡可循，縣市行銷據點都有駐區主任負責督導，為了讓民眾理解蜂產品的特色，兼顧長者的需求，展售的方式採取說明會與客廳會的方式進行，由銷售顧問面對面親自解釋，過程完全尊重民眾的需求與意願，民眾如果有疑慮，可以查證相關立案資料。

黃主任說，養蜂產銷班打開了蜂農的「水龍頭」，辛苦建構產銷通路之餘，也要兼顧社會責任，他們經常在行銷據點捐贈物資、善款給當地弱勢團體，讓需要協助的長輩、幼童與家庭，感受到社會的溫暖與關懷，仁風義行雖不足掛齒，但工作忙碌之餘，卻又得面臨網路造謠毀謗、詆毀商譽的困擾，他希望藉此機會向外界好好說明，讓產銷班可以穩健發展。

有民眾認為，這些蜂蜜產品價格太過昂貴，甚至懷疑是不是假貨，對此宜蘭推廣組蔡主任解釋，台灣養蜂產業有百餘年的歷史，受到天候變遷影響，加上以家族經營為主的蜂農逐漸老邁，養蜂的人力與規模縮小，根據農業部公開資料，近六年來，蜂蜜的年產量已經對半腰斬，原本還可以出口日本，現在連內銷都不夠用，收購的價格逐年飆高，高單價、低產量的蜂王乳首當其衝。

蔡主任說，他們身兼產銷班推廣業務主任與銷售單位，為了維持蜂蜜高品質的產業鏈，長期與產銷班蜂農合作，開發各類食品，努力打開銷售通路，可能是遭到同業中傷，甚至冒用產銷班的名義進行詐騙，影響各縣市的推廣作業，微薄的利潤難以維持營運，又遇到網路流言中傷，他希望錯誤的訊息到此為止，民眾要有正確的認知，才能讓台灣傲視國際的養蜂產業永續發展。