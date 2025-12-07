「飽和脂肪王」不是豬油 醫揭：奶油才是殺死血管的真兇

奶油才是比豬油更傷害心血管健康的「飽和脂肪王」！蕭捷健醫師表示，奶油的升膽固醇指數高達47至50，遠超過豬油的40至45，實際上是殺死血管的真正兇手。

「我們誤會阿嬤了幾十年！」減重醫師蕭捷健在臉書粉專發文指出，多數人直覺認為豬油不健康，常阻止長輩使用豬油烹調，自己卻在早餐吐司上厚厚塗抹奶油，這種行為相當矛盾。

蕭捷健解釋，升膽固醇指數（Cholesterol-Saturated Fat Index，簡稱CSI）是衡量食物對血管危害程度的指標，計算公式為「0.05×膽固醇（毫克）＋1.01×飽和脂肪酸（公克）」。

根據蕭捷健的說明，奶油的CSI指數達到47至50，明顯高於豬油的40至45，意味著那些在菠蘿麵包上香噴噴、在牛排上滋滋作響的奶油，實際上比豬油更危害心血管健康。這項發現顛覆了許多人對於脂肪來源危害程度的認知，也揭露了日常飲食中潛藏的健康風險。

蕭捷健強調，這並不代表民眾可以放心食用豬油，「這叫做『比爛』，不是『比好』」。他以考試分數作比喻，將各類油脂的健康程度排序：反式脂肪考0分，地溝油考20分，回鍋油考40分，奶油考60分，豬油考65分，橄欖油則高達90分，建議若想選擇有益健康的好油，橄欖油會是較佳選擇。

蕭捷健的這番言論，讓許多長期避免豬油卻大量食用奶油的民眾感到震驚。他提醒，不能因為豬油略勝奶油，就將其視為健康食品，選擇油脂時應更全面考量其對心血管的影響，而非僅依據傳統觀念做判斷。

