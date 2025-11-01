飽和脂肪OUT！營養師自製低GI奶酥 降熱量避免血糖飆升
【健康醫療網／記者趙正瑋報導】許多人對「奶酥厚片」有著特別的情感記憶，香氣濃郁、外酥內軟、甜中帶奶香，是早餐店與下午茶的經典選擇。然而，營養師孫語霙表示，一片奶酥厚片往往潛藏高油脂、高糖分與高熱量，若頻繁食用，容易造成熱量攝取過多與血糖波動。
孫語霙營養師指出，傳統奶酥抹醬主要成分為奶油與砂糖，脂肪來源多為飽和脂肪酸，不僅熱量高，也可能增加血脂與膽固醇的負擔。若想兼顧口感與健康，選擇以植物油取代奶油、以堅果取代部分糖與脂肪來源，是一個兼具風味與營養的解方。
以「玄米油＋堅果」取代奶油 改變油脂結構更健康
這份自製「堅果奶酥抹醬」，以玄米油作為主要油脂來源。孫語霙營養師提到，玄米油含有豐富的植物固醇與穀維素，可幫助調節膽固醇代謝，屬於相對穩定且健康的烹調油。
搭配綜合堅果例如；杏仁、腰果、核桃等，不僅提供不飽和脂肪酸（Omega-3、Omega-6），還富含維生素E、鎂與鋅，有助維持心血管健康、抗氧化與增強免疫力。孫語霙營養師說明，與傳統使用大量奶油的做法相比，這樣的油脂比例能大幅降低飽和脂肪攝取量，同時保留滑順與濃香的口感。
減糖配方 保留香甜卻不造成負擔
這款健康版奶酥醬以約三分之一量的糖取代傳統配方，並可選擇使用椰棕糖、楓糖或黑糖粉。這些天然糖源含有微量礦物質與較低的升糖指數（GI），能減緩血糖上升速度。
在奶香來源方面，孫語霙營養師建議，改用奶粉取代部分奶油，不僅能維持濃郁乳香，還能增加蛋白質與鈣質攝取。若希望進一步降低乳製品比例，也可使用植物奶粉（例如燕麥奶粉或杏仁奶粉）調整風味與脂肪含量。
簡單步驟完成 氣炸鍋5分鐘就能上桌
孫語霙營養師提供食材建議：
玄米油 80 克。
奶粉 100 克。
糖 30 克（可依個人喜好調整）。
綜合堅果 20 克（建議無鹽）。
果乾 20 克（蔓越莓或葡萄乾）。
製作方法：
取一個乾淨鋼盆。
依序加入玄米油、奶粉、糖、堅果與果乾。
以刮刀或打蛋器攪拌至均勻成糊狀。
將混合完成的堅果奶酥醬塗抹於全麥吐司上。
放入氣炸鍋，以約 180°C 烘烤 5 分鐘，即可完成。
這個做法不僅快速，也能保留堅果香氣與果乾自然甜味。選擇全麥吐司，可增加膳食纖維與飽足感，讓甜點更有營養價值。
營養成分分析 熱量減半又兼具飽足
根據營養計算，每份自製堅果奶酥醬相較於市售奶酥抹醬平均每份約180至200 kcal，這份配方的熱量降低近一半，且脂肪組成更為健康。孫語霙營養師表示，不飽和脂肪比例提高，能降低壞膽固醇（LDL）濃度，維持心血管健康。同時，堅果與果乾能提供微量礦物質與天然抗氧化物質，幫助減少體內自由基累積。
營養師小叮嚀 掌握「份量」是關鍵
雖然這款堅果奶酥醬更健康，但仍屬於高油脂類食品。孫語霙營養師建議，每次塗抹量控制在1大匙（約15克）以內，並搭配一份無糖豆漿或黑咖啡，作為早餐或下午茶點心即可。
若想讓營養更均衡，可在厚片上再放上香蕉片、無糖優格或灑上奇亞籽，增加膳食纖維與蛋白質，讓血糖上升更平穩。
懂得選擇油脂與糖 就能健康吃甜點
飲食管理不必意味著完全戒掉美味，關鍵在於油脂與糖分的質與量。孫語霙營養師表示，透過自製堅果奶酥醬，我們可以用「好油＋天然糖＋堅果營養」的概念，重新定義奶酥厚片的風味。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66570
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
台商全球供應鏈金流跟著走 玉山美國達拉斯代表處開業
玉山銀行自2000年於洛杉磯設立第一家海外分行起，10月達拉斯代表人辦事處於正式開業；進一步將串聯台灣及海外11個國家地區35個據點服務平台，有效協助台商供應鏈布局美國市場。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
國道3車追撞！破2千萬豪車「保險桿凹了」 維修費驚人
國道3車追撞！破2千萬豪車「保險桿凹了」 維修費驚人EBC東森新聞 ・ 22 分鐘前
如果有G7大谷會上嗎？WBC美國隊總教練斷言：他會從牛棚走出來！
洛杉磯道奇在世界大賽面臨2勝3敗的絕境命運，今天（1日）的G6由日籍強投山本由伸掛帥力拼延長戰線，如果有明天的話，大谷翔平是否會在G7登板？成了美、日棒球界的熱門話題，擔任明年世界棒球經典賽（WBC）美國隊的總教練Mark DeRosa斷言，「如果有G7，大谷翔平會從牛棚走出來」。太報 ・ 41 分鐘前
【鴻海漲翻天1】不只台積電！鴻海子公司市值暴衝4倍排世界74強 贏過麥當勞、英特爾
台灣科技業不只台積電名揚國際高居全球市值第九大，鴻海集團旗下富士康工業互聯網簡稱FI，不僅榮登全球股市前100大企業，美國時間前天（29）日名次更是名列世界第74名、亞洲第16強。有多厲害？等於市值一度贏過麥當勞（McDonald），目前也還高過Uber與迪士尼、英特爾Intel等世界重量級企業。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
林芳郁失智後首露面! 賴總統接見大讚"你最勇敢"
政治中心／綜合報導總統賴清德今天接見年度醫療奉獻獎得主，獲得「個人特殊貢獻獎」的心臟外科權威林芳郁醫師也親自出席！林芳郁因為罹患失智久未露面，這回在親人陪同下來到總統府，總統肯定他在醫界的貢獻，由於現場大家都穿長袖，只有林芳郁穿短袖，賴總統還打趣地說：「你最勇敢」，讓林芳郁也笑出來。民視 ・ 10 分鐘前
番茄每天吃1顆，降血壓、抗發炎、護攝護腺！「這樣吃」效果翻倍 醫大推
「番茄紅了，醫生的臉就綠了」這句老話，其實背後藏著真相！在營養師與心臟科醫師眼中，番茄絕對不是普通蔬果，而是幫助穩定血壓、抗發炎、減緩老化的重要食療幫手。炎炎夏日，正是吃番茄的好時機，一碗番茄沙拉或一杯冰番茄汁，不只能解渴消暑，更能為全身健康加上一道盾牌。 吃番茄 血壓更穩、發炎更少 根據《European Journal of Preventive Cardiology》在2024年的研究指出，在7056名高心血管風險長者中發現，每日攝取110克以上番茄者，其罹患高血壓的風險比每週不到一次者低了36%。不只如此，血壓數值（特別是舒張壓）也有明顯下降，尤其對一級高血壓患者幫助顯著。此外，《Clinical Nutrition ESPEN》在2022年的系統回顧與統合分析指出，攝取番茄製品能顯著降低促發炎細胞激素TNF-α濃度，對現代人常見的慢性發炎問題，如肥胖、心血管病、胰島素阻抗等具有潛在益處。營養師媽媽曉晶的生活筆記總結，番茄不只是「補充維他命」，更是「降低發炎、守住血壓」的超級幫手！ 連泌尿科醫師也愛番茄？ 攝護腺保健的天然好幫手 番茄不只是「心臟科醫師的寶貝」，它也是許多泌尿科常春月刊 ・ 1 天前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 3 天前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 2 天前
水腫不是因喝太多水！醫揭3大元凶「增加肌肉量」是關鍵
水腫常被誤認為是喝太多水所致，但敏盛綜合醫院一般外科主治醫師陳榮堅指出，水腫的主要原因其實是代謝與循環功能不佳，與脂肪過多、缺乏運動及飲食中鈉含量過高等因素密切相關，而非單純因為水分攝取過多。中天新聞網 ・ 21 小時前
肝膽名醫減肥18公斤！成功逆轉高血壓、高血糖、脂肪肝祕訣
每個人都有減肥經驗，就連醫師也不例外！肝膽腸胃科醫師梁程超曾出現健康警訊，身高173公分的他，體重曾高達84公斤，中度脂肪肝、高血壓、高血糖、高尿酸上身，最後靠著運動、飲食控制，減重18公斤，成功逆轉健康2.0 ・ 2 小時前
發現已晚期！坣娜罹「癌王」胰臟癌逝 醫揭「5症狀」是警訊
歌手坣娜罹胰臟癌病逝，「癌王」胰臟癌再度引起關注，由於早期症狀不明顯，多數確診時已屬晚期。胰臟科醫師林相宏表示，若出現腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢，須小心是否為胰臟癌，另外，也要特別注意脂肪胰，恐是造成胰臟癌的風險因素之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 4 天前
「空腹運動」瘦更快？錯！恐儲存更多脂肪，想減重、年過50更要吃「這個」：15克增肌減脂更有效
理想狀況下，你的日常飲食已經夠均衡（就像前一章提到的），所以隨時都能出門健身或進行輕量運動。但如果你要進行高強度、長時間或高負荷的訓練，那就需要在運動前「加滿燃料箱」。幸福熟齡 ・ 17 小時前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 1 天前
海苔豆皮蛋餅／沒有澱粉的蛋餅 早餐一樣豐富美味 擅用這1食材替代麵粉
周末起得晚，早餐經常和午餐一起吃，歐美稱為Brunch，問題是，豐盛的食物在短短的時間內，一口氣全數下腹，營養師大喊不健康，只能偶一為之。怎樣能做出澱粉少一點的早餐呢？可以先試試這款由生機飲食專家王明健康2.0 ・ 1 天前
鯖魚、秋刀魚...6種魚恐藏毒！想預防組織胺中毒，食藥署教1招毒性降九成
吃魚後全身發癢、臉紅或肚子不舒服？小心，可能是組織胺中毒！鮪魚、鯖魚、秋刀魚等魚類，如果鮮度不佳，可能引發中毒。快來看看怎麼吃得安心，遠離中毒風險！症狀像過敏！這些魚保存不當，恐釀組織胺中毒鮪魚、鯖魚、鰹魚等魚類因含血合肉較多，游離組胺酸含量相對較高，一旦保存不當（貯放在高於15～20℃ 的環境中）......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 1 天前
同樣有潔癖「強迫症、強迫人格大不同」 醫師舉例一比就懂
許多人追求環境整潔，但當清潔成為焦慮來源並影響日常生活時，可能已超出單純潔癖的範疇。台北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻指出，所謂的「潔癖」有時實際上是強迫症或強迫人格的表現，這兩種狀況雖名稱相似，但在心理狀態與治療方向上有顯著差異。中天新聞網 ・ 1 天前