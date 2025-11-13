飾品疊戴原來有技巧？掌握4大「層次法則」，輕鬆顯臉小、脖子長！





飾品是日常穿搭中不可或缺的點綴，而近年來「飾品疊戴」更成為一股時尚風潮。但很多人擔心飾品疊戴會顯得雜亂或過於浮誇。其實，只要掌握了其中的「層次法則」，不僅能讓妳的造型更添華麗與個性，還能偷偷達到視覺上顯臉小、拉長脖子線條的驚喜效果！

飾品疊戴技巧1：長度是關鍵

佩戴不同長度的項鍊是疊戴的首要原則，選擇至少兩條、長度差異明顯的項鍊進行搭配，例如：一條貼頸的鎖骨鍊搭配一條及胸的長項鍊。不同長度的項鍊可以在胸前形成V字或Y字的層次，能有效將視線引導向下，就能自然而然地拉長脖頸線條，讓脖子看起來更修長，連帶也有修飾臉型的效果。而且長度不同的項鍊也能避免項鍊之間互相纏繞打結。

飾品疊戴技巧2：粗細、材質的協調與變化

在項鍊的疊戴上建議以相同顏色的鍊子為主軸，如皆為金色、或皆為銀色，這樣能讓疊戴效果更和諧。除此之外，粗細對比也是關鍵，可以搭配一條細鍊和一條稍微有份量感的粗鍊，或是有墜飾的項鍊，增加層次豐富度，但又不顯得過於凌亂。

飾品疊戴技巧3：戒指著重協調感

手部飾品疊戴的重點在於協調感，要避免讓手部看起來過於笨重，首先是戒指分散佩戴，不要將所有的戒指都戴在同一隻手指上，可以分散於不同手指，或選擇關節戒增加手指的纖細感。在粗細的搭配上，可以嘗試一隻手指戴有份量感的主戒，旁邊手指則搭配簡約的細戒，就能保持視覺上的平衡。

飾品疊戴技巧4：手鍊注意材質的呼應

手鏈也是許多人會選擇佩戴的飾品，可以以異材質疊戴為主要搭配法，例如： 以金屬手鍊搭配手錶、或是搭配一條珍珠手鍊，讓層次更豐富。在佩戴時也要確保疊戴的手鍊不會過度緊繃，保持適當的鬆弛度，才能顯得輕盈優雅。

單品推薦：Tory Burch Kira Clover 手鍊

單品推薦：Tory Burch Kira Clover 手鍊，NT$5,800。圖片來源：Tory Burch

精緻的幾何鏤空圖案，巧妙地重新詮釋了 Kira Clover 系列的經典幸運草符號。這款手鍊設計雋永，無論是單獨佩戴，或與其他手環、手鐲層疊搭配，皆能展現優雅氣質。

單品推薦：Georg Jensen Mercy 戒指

單品推薦：Georg Jensen Mercy 戒指，NT$ 8,000。圖片來源：Georg Jensen

Jacqueline Rabun 以時間的流逝及生命歷程中所有不可預期的轉折為啟發，設計出Georg Jensen Mercy 系列，此款精緻銀戒的有機形態輕柔地環繞於指間，正是對這種人生象徵意義的優美詮釋。

單品推薦：agate 手環

單品推薦：agate 手環，NT$6,900。圖片來源：agate

此款手環以月亮和太陽為正反面設計的錢幣圖案為主題，錢幣形狀略顯粗獷，仿古幣的質感，重點是溫和表情的『月中人（Man in the Moon）』圖案。 採用金色鍍層線條組裝，營造出隨性質感。

單品推薦：Swarovski Mesmera Swan 手鐲

單品推薦：Swarovski Mesmera Swan 手鐲，NT$6,500 。圖片來源：Swarovski

這款鍍玫瑰金色調手鐲透過飾有透明色 Swarovski 鋯石和天鵝身體中紅色 dancing stone 的優雅輪廓展現天鵝是愛、歡樂和永恆之美的象徵，錐形手環上還鑲嵌單顆 Swarovski 水晶珍珠，增添一抹精緻的奢華氣息。

單品推薦：ete Tri Color 摩登優雅三色V字拼接喜平項鍊

單品推薦：ete Tri Color 摩登優雅三色V字拼接喜平項鍊，NT$7,900。圖片來源：ete

Tri Color 系列巧妙融合了柔美的粉霧金、清澈的鉑金，與奢華的黃金光彩，這條光澤感十足的喜平鍊，搭配簡約不規則的 V 字墜飾，單獨佩戴即能展現精緻俐落的時尚風格。

