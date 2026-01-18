飾演「功夫」火雲邪神爆紅 港星梁小龍離世享壽77歲

生活中心／綜合報導

香港資深男星梁小龍，在周星馳電影"功夫"中飾演"火雲邪神"角色爆紅，如今卻傳出離世消息，享壽77歲。影星成龍發文哀悼，表達不捨，而周星馳也在社群平台上寫下，永遠懷念梁小龍先生。

電影"功夫"火雲邪神：「小弟甘拜下風。」火雲邪神電影"功夫"中，展現高強武功，讓影迷印象深刻，香港男演員梁小龍，傳出14號離世，享壽77歲。一周前，才在官方抖音PO出影片，看起來還生龍活虎。梁小龍過去和李小龍、成龍、狄龍，有香港影壇"四龍"的稱號，2004年接獲周星馳邀請，在電影功夫中飾演反派的火雲邪神，讓他重新翻紅，後來也陸續拍了多部電影、電視劇。

已故港星梁小龍：「所以好多人說，周星馳捧你捧起你啊，不叫捧我不承認，因為我經常很討厭人說，什麼捧啊我又不是新人。」言談間疑似對周星馳還有些不滿，不過周星馳在得知梁小龍逝世消息後，也在社群平台上發聲。附上劇照，也寫下永遠懷念梁小龍先生。

而71歲的港星成龍也感傷寫下，一時之間不敢也不願相信，也說他是一位優秀的動作指導，同時作為演員更塑造很多經典角色。北京下雪了，天很陰，懷念您。字句中流露滿滿不捨，梁小龍突然逝世消息，也讓影迷震驚不已。

















