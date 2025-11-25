餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍
近年來，餃子、湯包與煎包系中式快餐，在舊金山掀起一股明顯熱潮。從Hayes Valley的Dumpling Home、Fillmore的Dumpling Story，到市中心市集吸引排隊的餃子餐車，這類主打快速、美味、分量紮實的中餐小吃，不僅受到華人喜歡，更成為年輕上班族與城市族群的新寵。
小籠包、牛肉麵 受歡迎
自上周，本報記者走訪多家店，現場幾乎都是一位難求的狀況。Dumpling Home店內座無虛席，桌邊擺著蒸氣騰騰的小籠包、剛煎至金黃的生煎包及熱麵。四周客人多為年輕人與上班族，邊聊天邊等待下一籠湯包上桌，氣氛熱鬧而溫馨。
來自Mission區的29歲工程師Kevin說，他幾乎每周至少來吃一次。「這裡的餃子跟湯包不僅味道地道，分量足又價格合理，重點是上餐快。」他表示，相比市區常見的美式早餐或三明治，中餐餃子類讓他吃得更飽、更暖，也更像真正的一餐。
在Dumpling Story，周末中午排隊至少要等30到40分鐘，許多顧客乾脆在門口先點餐、邊聊天邊等。店家表示，最近一年明顯感受到年輕客層大幅增加，其中不少是原本不常吃中餐的本地居民。
該店的一名服務員說，以前主要都是家庭客，現在大部分是20幾歲的年輕人，點最多的是小籠包、煎包和牛肉麵。
這類中式快餐的魅力，在於「現包、現煮、現蒸」的節奏感。從煎台上滋滋作響的生煎包，到蒸籠打開時飄出的熱氣，再到一顆顆現煮水餃上桌，食物熱騰騰的溫度與香氣，是許多人願意排隊的原因。
舊金山各地舉辦的夜市活動上，都少不了餃子餐車，更證明餃子魅力超越族群。在Ferry Building附近，一早就有民眾排隊，只為買上一份手工煎餃或牛肉湯餃。攤位前的顧客來自各個族裔，其中不少是第一次嘗試中式餃子。
來自北灣馬連的Emma帶著朋友一起排隊，她說，我們常來市集，但最近看到這家新攤位一直在排隊，就想試試。真的很好吃，也非常有飽足感。
價格親民 適合外帶
與其他外食相比，餃子類中餐通常價格更親民，一份水餃、小籠包或牛肉麵的價格在14到18美元之間。在舊金山高昂的物價環境中相對合理。店家普遍也提供快速出餐與適合外帶的餐盒設計，符合年輕人快、準、飽的需求。
多位受訪者都指出，中式餃子快餐既能快速帶走、又能坐下細細品嚐，是市區少數兼具溫度與效率的食物。
在城市餐飲競爭激烈、消費者選擇眾多的舊金山，餃子、湯包與煎包等中餐傳統小吃，正以令人意外的速度成為新一代都市人的熱門美食。周末排隊成為常態，甚至逐漸成為一種儀式感。而這股熱潮，短時間內似乎沒有放緩跡象。
