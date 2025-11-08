餅店女員工手卡機器 手指重創
（記者陳金龍翻攝）
記者陳金龍∕台中報導
台中市北區中清路上知名百年餅店犁記八日上午傳出意外，一名女員工左手遭攪拌機捲入，手指嚴重受創，消防趕赴現場使用破壞器材協助脫困，所幸女子意識清楚送醫治療中。
台中市消防局昨日上午九時五十九分獲報，中清路犁記一名三十多歲女員工左手遭餡料攪拌機卡住，文昌分隊出動各式消防車二輛、消防人員八名，由小隊長林永濬帶隊前往搶救。
救難人員抵達後發現，女員工手部深陷攪拌機，雖未大量出血，但因機件緊密壓迫，情況相當危急，隨即使用破壞器材小心拆除機台，最終成功將手部連同部分機具一同脫離送醫。
據了解，傷者意識清楚，由救護車緊急送往中國醫藥大學附設醫院治療，院方立即施打麻藥進行手術處置，詳細傷勢仍待進一步評估。
