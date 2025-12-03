養不起！媽媽從3樓拋出剛出生女兒害喪命 她坎坷際遇獲法院輕判

屏東有單親媽媽在家獨自生產女兒後，將她從3樓拋出，被依家暴殺人罪起訴。法院審理發現媽媽的坎坷際遇，輕判她3年有期徒刑。示意圖／翻攝自Pexel

屏東一名單身的柯姓女子，於 2023 年 7 月在住家生產後，竟把剛出生的女嬰丟出3樓窗外。路人發現後馬上報警，女嬰緊急送醫仍不治身亡，而生母柯女也被以家暴殺人罪偵辦。然而，法院經過一年多審理，發現柯女童年遭虐，成年後又遇婚姻暴力和感情背叛，承受許多創傷，綜合檢方和縣府意見後，予以減刑，判處有期徒刑3年，全案可上訴。

根據媒體報導，這起命案發生在2023年7月，民眾在某大樓旁的巷子有一名全身赤裸的女嬰，隨即報警處理。警方獲報後將女嬰送醫，發現她臍帶尚在，肝臟破裂、頭部血腫、大腿淤青，傷重身亡。

警方事後循線調查，發現柯女是女嬰的生母，將其逮捕歸案。她在偵訊時坦承，因為擔心養不起，想到孩子以後可能要跟她一起過苦日子，便有了將女兒丟下樓的念頭。但她把孩子丟下去的瞬間就後悔崩潰大哭，看到警察、路人越來越多，就不敢出來面對，心底還期盼著女兒能被救回來。

檢方調查發現，柯女離婚後獨居，生產後體力透支，女嬰疑似從3樓被拋下，考慮到她的身心狀況，以科技設備監控代替羈押，由縣府安置，以及依家暴殺人罪起訴。

本案應由國民法官審理，但法院接受律師建議，考慮柯女身心狀況，無法承受多人檢視的壓力，改採一般程序處理。屏東縣府訪查時發現，柯女身世坎坷，童年經歷兒虐，成年後又遭暴力婚姻和感情背叛而有了許多創傷，加上疫情影響收入，導致她習得無助、社會退縮，和面臨經濟困難，法院根據這些因素予以減刑，判有期徒刑3年。



