養了6年才知「3個兒子」全非親生！男子感恩節前崩潰…妻喊冤：人是會犯錯的

國外一名男子被戴綠帽近6年。圖／翻攝自IG／hbtelevision

戴了6年綠帽！國外一名男子在感恩節前夕才發現，自己養了6年的3名兒子皆非親生，情緒崩潰的他要求妻子與孩子立即離開住處，好讓他有個可以消化事實的空間。不料，男子的家人竟擅自邀請妻兒參加感恩節聚會，他見到後立即衝到門口阻擋，表示無法接受如此快再見面，即使妻子激動懇求原諒也未讓幾人進屋，影片曝光後引發網友兩極熱議。

根據經常分享時事的IG帳號「amebogist」2日PO出一則文章，只見國外一名男子在感恩節前幾週意外得知，他和妻子養育6年的3個兒子竟全都不是自己的親生兒子，荒唐消息對這名男子造成毀滅性打擊，在情緒無法平復的狀態下，男子隨即要求妻子帶著3名孩子離開家中，希望暫時能有個私人空間消化這個突如其來的事實。

不過，男子的部分家人認為，孩子不應因為母親的過錯而受累，於是在未告知男子的情況下，擅自邀請女子與3名孩子參加感恩節家庭聚會。影片中可見，男子見到妻兒的身影後，立刻衝到家門口、擋在門前不讓幾人進入，當場向家人強調，他剛得知真相、情緒尚未穩定，沒有心理準備能這麼快再次見到妻子與孩子。

正當男子與妻子對峙期間，妻子的情緒也十分激動，同時也向男子懇求原諒：「我告訴你我錯了，人也是會犯錯的」，希望男子能體諒，並強調孩子是無辜的，請求男子給予一個彌補關係的機會。不過男子的態度相當堅定，也無法接受女子的請求，女子最後只好帶著孩子離開現場。

影片在社群平台曝光後頓時引發熱議，有網友支持男子，認為他受到極大背叛，有權保護自己的情緒與心理健康；也有網友認為，雖然母親確有錯，但孩子不應承受後果：「我喜歡他的態度，別利用孩子，不該讓他們夾在中間毀了自己的心理健康！明知道孩子不是你的，你怎麼能繼續照顧他們」、「那些孩子的親生父親在哪裡？她現在可以帶他們去找他了啊」、「他的家人不應該未經他同意就邀請他們參加感恩節聚餐啊」、「孩子確實是無辜的，但他們比那個憤怒的男人更需要真相，而他的家人也沒有權利邀請她過來。」



