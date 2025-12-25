養兒防老？退休夫妻遭「百公斤」兄弟啃食3千萬存款 忍痛斷聯深夜逃亡

財經中心／王文承報導

一對退休夫妻即便擁有穩定的年金收入與數百萬元存款，只要子女長期依賴、無法自立，原本看似安穩的老後生活，仍可能一步步走向崩潰。（示意圖／PIXABAY）

不少父母在子女成長過程中過度溺愛，原以為孩子長大後能享清福，卻未料反而成為晚年生活中最沉重的負擔。一對退休夫妻的真實經歷，揭露高齡化社會中不易被看見的家庭困境；即便擁有穩定的年金收入與數百萬元存款，只要子女長期依賴父母、無法自立，原本看似安穩的老後生活，仍可能一步步走向崩潰。

養兒防老？夫妻遭2兒啃老 忍痛斷聯逃亡



根據《The Gold Online》報導，日本一對65歲的退休夫妻高田先生與太太，原本規劃以每月約25萬日圓（約新台幣5萬元）的年金，加上多年累積的3000萬日圓存款（約新台幣600萬元），在退休後過著無憂無慮的生活。然而，這樣看似充裕的財務基礎，卻被家中的雙胞胎兒子徹底打亂。

這對將近40歲的雙胞胎兄弟，從年輕時便未能建立穩定的職涯。雖然曾多次嘗試就業，卻往往撐不了幾個月便離職，最終成為長期依賴父母的「啃老族」，整天窩在房間打電動、看影片，幾乎與社會脫節。

長期缺乏運動，加上飲食失衡，兄弟倆體重皆超過一百公斤。三餐多仰賴外送或便利商店解決，光是每月伙食費就高達15萬日圓（約新台幣3萬元），不僅遠超高田夫妻原本的生活預算，也逐漸侵蝕他們的退休資產。

在長期壓力與無力感下，高田夫妻最終做出艱難決定。某個深夜，他們悄悄收拾行李，搬離原本的住處，轉而前往鄉下租屋生活。雖然生活條件變得簡樸，卻能大幅降低支出，也希望透過「斷絕依賴」的方式，迫使兒子正視自己的人生，不再將父母視為永遠的後盾。

為了避免未來可能出現的金錢糾紛，高田夫婦甚至請律師協助處理資產問題，將名下房產移轉，並選擇與兒子暫時斷絕聯繫。他們明白這樣的做法殘酷且難以被理解，但也是保住自身尊嚴與基本生活品質的最後防線。

類似情況在台灣也並不少見。財經作家狄驤曾在臉書撰文指出，父母的經濟支援，其實是一種「看不見的負債」。若能在二十歲時正視自身不足並積極補強，三十歲後才有可能真正走向獨立；反之，一旦父母無法再提供支撐，面對通膨與現實壓力，很可能瞬間陷入困境，甚至連最基本的生活都難以維持。

這起案例也提醒，無論是父母或子女，過度依賴都可能成為壓垮彼此的風險。在高齡社會中，如何劃清責任界線、建立自立能力，已成為每個家庭都無法迴避的課題。

