養套殺大騙局！國共逼台吞一國兩制惹議 10大惠台禮包遭酸爆民調大逆轉

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政治中心／綜合報導

中共2026年4月發布10項惠台措施，遭台灣官方與學者嚴批為「養套殺」統戰騙局，意圖藉由在野黨逼迫台灣接受「一國兩制」。（圖／國民黨提供）

2026年4月，中共於政黨交流後發布10項惠台措施，遭台灣官方與學者痛批為「養套殺」的統戰騙局，意圖藉由在野黨逼迫台灣接受「一國兩制」。同時，最新民調顯示新北市長選情出現逆轉，綠營支持度首度超車。

根據《自由追新聞》報導，中共在近期的兩岸政黨高層會晤後，宣布推出包含農業、觀光與青年交流等10項惠台措施。然而，此舉隨即遭到我國政府與學界的強烈質疑。陸委會副主委梁文傑指出，這些政策多為「老調重彈」，中共僅用微小的利益便換取台灣最大在野黨在政治上的承諾，恐嚴重影響國際社會對台灣的觀感。國安局長蔡明彥與總統府發言人郭雅慧也公開批評，中共動機不單純，實為將常態交流作為政治操作與介入選舉的工具。

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針對中共的對台策略，政治學者與評論員紛紛示警。立委沈伯洋點出，惠台措施本質上是「養套殺」的陷阱，最終目的是要逼迫台灣接受「一國兩制」；若無此政治前提，這些利益根本不存在。他進一步警告，中共恐藉此製造地方與立法院的防線破口，演變成「地方包圍中央」的國安危機。資深媒體人黃暐瀚亦提醒，必須當心對岸「先經後政」藉機掐住台灣要害。

除了兩岸政治攻防，此波統戰操作也牽動了國內大選選情。根據《美麗島電子報》發布的最新民調，新北市長的選情出現重大轉折。民進黨籍立委蘇巧慧的適任度首度超越國民黨籍的台北市副市長李四川，兩人差距縮小至1個百分點，且有高達37.9%的受訪民眾認為新北市應政黨輪替。此外，外交部也正密切關注部分國家如巴西與北韓，近期在國際場域配合中共「一個中國」論調的舉動並表達強烈抗議。

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