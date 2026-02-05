養女離家4年不歸缺錢才聯繫「提款機」 桃園老夫妻淚斬31年收養情

桃園一對老夫妻因養女離家未歸，只有欠錢才用訊息聯絡還拒絕見面，向法院聲請終止收養關係。示意圖

桃園市一對夫妻收養1名養女小美（化名）迄今逾31年，但對方自高中畢業後很少回家，也很少跟養父母聯絡，甚至4年前開始就不再回家，只有在外欠債需要養父母幫忙還錢的時候才會主動聯絡，儘管如此，養父母希望她能回家把事情交代清楚，卻依然遭到拒絕，最後夫妻倆忍痛向法院聲請終止收養關係獲准。

據了解，這對夫妻在1994年12月10日開始收養小美，但沒想到對方2013年高中畢業後，對於這個家就愛回不回，甚至以很少跟養父母聯絡，到了4年前，更是離家後就不再回去，只透過訊息跟養父母聯絡。

而小美在外的生活狀況，老夫妻幾乎一無所知，但卻因為養女在外積欠債務，導致夫妻2人不時接到銀行或融資公司的催繳訊息，更在2023年起，屢屢接到不明電話，夫妻倆擔心養女因為債務遭人控制或詐騙，透過報警協尋終於找到女兒，沒想到她還是拒絕回家。

最讓老夫妻心寒的是，去年夫妻倆替女兒清償了部分的債務，沒想到反而讓對方得寸進尺，要求養父母繼續替其還錢，但兩老希望女兒能回家當面談清楚，卻依然遭到狠心拒絕，只透過訊息向養父母要錢，完全不顧養育之恩、不思回報，最後夫妻倆忍痛向法院聲請終止收養關係，斷絕這段31年的親情。

桃園地院審理時，法官根據老夫妻的陳述，及相關通聯紀錄，認為小美獨立生活，未曾關懷、參與養父母的生活，彼此間感情淡薄關係疏離，且小美在無正當理由的情況下未到庭，也沒有提出書狀做何聲明或陳述，並未積極表達其有維持收養關係之意願，可認雙方徒有收養之形式，卻無父母子女間應有之親情維繫，因此裁定准許終止收養關係。



