養寵物花掉4百萬！35歲啃老女「靠1招」狂吸血 老父退休金慘剩一半

（示意圖／photoAC）

日本70歲的前體育教師辰雄（化名）近日向媒體透露，自己的退休金與存款大幅縮水，主因竟是對唯一女兒京香（35歲）的過度援助。辰雄表示，自己目前獨居，月領18萬日圓年金（約新台幣3.6萬元），然而原本5,000萬日圓（約新台幣1000萬元）的積蓄，如今已剩不到3,000萬日圓（約新台幣605萬元），原因正是女兒多年來反覆提出的金錢要求。

日本網站THE GOLD ONLINE報導，一開始，京香為關心沉浸在喪妻之痛的父親，建議辰雄一起養狗「ルル」並散步。起初，辰雄認為這是讓生活更健康的好方式，也因此感激女兒的陪伴。然而，養狗所需的初期費用、用品、疫苗及高級飼料等開銷，就超過100萬日圓（約新台幣20萬元），辰雄雖心驚，但仍答應支付「這次就好」。

廣告 廣告

然而，隨著時間推移，京香不斷要求支付飼料費、洗護費，甚至以「ルル需24小時開空調」為由，要爸爸支付電費。原本愉快的散步生活逐漸成為負擔，辰雄發現女兒以「ルル是為爸爸的狗」為由，開始要求他買新車、搬到更大的房子等。

更誇張的是，京香提出辭職並開設狗狗咖啡館，要求父親支付800萬日圓（約新台幣161萬元）的初期資金。辰雄最終不得不同時兼顧理智與情感，拒絕了女兒的過分要求，並反思過去對她的過度寵愛可能是問題根源。他表示，「當時因忙碌無法陪伴女兒，便常買她想要的東西作為補償，甘願寵愛的後果現在全由我承擔。」

專家指出，親子間的金錢問題往往與情感緊密相連，父母若未設立明確界線，容易讓子女形成「父母會解決一切」的依賴心理。對年長父母而言，應勇於表達「援助有限」，並以具體數字說明家庭財務現況與過往援助總額，讓子女理解父母負擔，促進其自立。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

哎呀手滑了！韓男星誤PO「芳名錄價格表」捲桃色爭議 遭經紀公司宣布解約

T-glass缺貨漲價潮！ 法人點名「這兩檔」潛力無敵

騎士神級載貨！巨大水塔橫躺後座「只見雙腳撐地」 網驚：台版真魔術表演