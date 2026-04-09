養小孩變貴？國中補習費、電腦雙雙調漲 「這類家庭」最有感

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財經中心／曾宜婕報導

國中課業補習費和電腦軟體等設備雙雙上漲，不僅補習支出變貴，連購置學習工具的門檻也提升。（示意圖／PIXABAY）

行政院主計總處於8日公布3月消費者物價指數（CPI），雖然年增率僅1.20%，但房租、外食費等民生負擔持續上升，民眾通膨體感依舊深切。值得關注的是，育兒成本因教育相關費用提高負擔加重，國中課業補習費調漲3.73%；電腦、軟體等設備成本提高，導致教養娛樂類整體漲幅達2.09%。

房租、外食上漲夾擊小資族

對於廣大的小資族而言，雖然物價總指數看似平穩，但幾項「避不開」的關鍵生活支出卻持續上漲，生存壓力不減反增。居住類指數整體上揚2.02%，其中與租屋族最直接相關的房租即漲了1.86%；不僅如此，生活基本開銷如電費、燃氣及家庭管理費也有同步上漲趨勢，讓居家成本的負擔日益沉重。

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而在「吃」的方面，國人最常接觸的中式早點（如燒餅、飯糰）漲幅達4.82%，其餘中式餐點（如麵食、小籠包）亦調漲約3.1%。這類剛性需求的上漲，影響著必須仰賴外食與租屋支撐生活的年輕族群，房租和外食都成了日常生活中沉重的隱形成本。

高所得家庭通膨最有感

不同收入層級對通膨的感受卻呈現明顯落差。數據顯示，3月高所得家庭CPI較去年同期上漲1.41%，漲幅明顯高於中所得家庭（1.16%）及低所得家庭（0.91%）。造成此現象的主因，在於高所得家庭在教養娛樂類及雜項支出上的權數占比較高，而這類非民生必需品的價格也持續上漲。

在「科技育兒」與「升學競爭」的雙重夾擊下，家長的荷包壓力倍增。其中，國中課業補習費調漲了3.73%；同時，受電腦、軟體等設備用具上漲，教養娛樂類總體漲幅達2.09%。不僅補習支出變貴，連購置學習工具的門檻也隨之提升。

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