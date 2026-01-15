養心餐飲集團金馬年年菜預購全面啟動 養心茶樓、YACHE搶訂中，養心沙龍首波已售罄！

隨著辭舊迎新的鐘聲將近，引領全台蔬食風潮、獲獎無數的蔬食傳奇——「養心餐飲集團」，正式推出2026金馬年限量年菜系列！今年養心集團旗下三大指標品牌：「養心茶樓」、「YACHE 韓式蔬食」與「養心沙龍」，將精湛的跨國界廚藝融入健康蔬食。目前買氣沸騰，其中「養心沙龍」年菜組首波已售罄，呼籲喜愛蔬食的饕客，務必把握最後機會預訂其他熱門套組。

【養心茶樓：富貴年菜套組】跨越傳統與創新的港式饗宴

養心茶樓今年主打的「富貴年菜套組」，匯集了店內最具代表性的功夫大菜與經典港點。其中最受矚目的「一品松茸佛跳牆」，以頂級松茸與多種珍貴蕈菇慢火熬燉，湯頭濃郁清甜；「蟲草花松露獅子頭」則巧妙融合中式手打技藝與西式松露香氣，口感紮實。

廣告 廣告

主食部分包含鍋氣十足的「香芋蕈菇上海菜飯」，以及寓意招財的「旺來咬金蜜雙方」。此外，套組更內含兩款經典「港點雙拼」，從皮薄多汁的鮮蔬小籠包到香氣撲鼻的蘿蔔絲酥餅應有盡有。餐後則以象徵年年高升的「圓滿福禮糕」劃下溫馨句點。這套 12道精選料理的豪華組合，原價5,280元，現在預購即可享有5,016元的限時優惠價。

【YACHE 韓式蔬食】異國風情的火辣新春

想要過一個不一樣的馬年？YACHE韓式蔬食推出充滿個性的年菜選擇！針對熱愛韓風的族群，提供「熟食大套組」（優惠價3,680元），包含多道道地韓式小菜與功夫料理。2026/1/11前訂購更額外加碼贈送特製泡菜一罐。若為小家庭，亦有自取的「熟食小套組」（預購價1,499元），提供雪濃嫩豆腐鍋或辣泡菜嫩豆腐鍋供選擇，讓年夜飯充滿豐富的異國層次感。

即刻預購：養心沙龍已售罄，其餘品牌倒數搶購中

目前養心餐飲集團年菜預購已進入高峰，「養心沙龍團圓禧筵」年菜組已全數售罄，再次證明了品牌的高人氣。為了不留遺憾，尚未預訂的民眾儘快前往官網搶購養心茶樓或YACHE的年菜套組。不論是宅配到府或是門市自取，養心集團都要陪您用一桌暖心的蔬食，迎接馬到成功的奔騰新春！

養心餐飲集團官方網站：https://www.ysvege.com/

線上年菜商城（即刻搶購）：https://shop.ysvege.com/



圖/養心-金馬年【冷凍年菜套組】



圖/養心-金馬年【富貴年菜套組】



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為養心餐飲集團金馬年年菜預購全面啟動 養心茶樓、YACHE搶訂中，養心沙龍首波已售罄！