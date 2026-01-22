養殖吳郭魚凍儲獎勵南市獲配240公噸 歡迎相關團體申請

養殖吳郭魚凍儲獎勵作業原則南市府說明圖卡。（農業局提供）

記者翁聖權／新營報導

因應美國關稅對台灣養殖吳郭魚出口市場之影響，為穩定國內產銷價格，保障養殖漁民收益，農業部頒布「農業部因應美國關稅養殖吳郭魚凍儲獎勵作業原則」，南市獲分配凍儲獎勵量達兩百四十公噸，農業局請符合資格之漁業團體、加工廠及農企業即日起踴躍提出申請。

市長黃偉哲指出，本項計畫旨在透過凍儲調節，緩解出口關稅帶來的市場衝擊。根據作業原則，獎勵金額依凍儲期限而定：凡完成吳郭魚凍儲三個月以上未達六個月者，每公斤獎勵新台幣五元；若完成吳郭魚凍儲六個月以上者，獎勵金額提高至每公斤十元。

農業局長李芳林強調，為落實照顧在地養殖漁民，申請者所採購之原料魚，必須來自領有陸上魚塭養殖漁業登記證，且於一一四或一一五年度完成放養申報之養殖戶。此外，申請單位需具備一一一年至一一三年間之台灣吳郭魚輸美實績證明。

這項計畫採購及入庫期間自今年一月二十日起至三月十五日止，且須於三月十五日前完成入冷凍庫作業。由於獎勵總量有限，農局提醒有意願申請之單位，應於作業原則公告後十四日內，檢附申請書及相關證明文件送至漁業科核定。

農業局提醒，池邊交易日起算至少三日前，務必向農業局提報養殖戶姓名、交易日期、數量、魚塭編號及凍儲地點等資訊以供抽檢。