養殖場推蟑螂咖啡！「蟑螂醬、蟑螂脆脆」口感曝光

2026 年的咖啡市場競爭激烈，不少連鎖品牌都推出新口味咖啡，也有咖啡廳自創口感「獨特」的咖啡。近日中國一間全球最大的美洲大蠊（美洲蟑螂）養殖基地，推出了馬年限定款「雙馬尾」咖啡，中媒記者實地探訪，病品嘗了一整杯蟑螂咖啡後，分享了其獨特口感，相關影片引發網友熱議。

獨特原料與口感：蟑螂醬與乾物的碰撞

根據中媒《封面新聞》報導，位於四川西昌的全球最大「美洲大蠊（美洲蟑螂）」養殖基地，近期推出兩款衝擊感官的馬年限定飲品，挑戰消費者的味蕾極限，分別是「蟑螂醬咖啡」、「四百次蟑螂脆脆咖啡」，記者在現場連續品嚐兩杯，並給出詳盡的口感評測：

▲蟑螂醬咖啡（生食）： 選用剛蛻皮、色澤白嫩的美洲大蠊，將其研磨打製成濃縮「蟑螂醬」作為咖啡基底，強調保留了昆蟲原始的「新鮮肉感」，口感被形容與椰果相似。

▲四百次蟑螂脆脆咖啡（烘乾）： 同樣使用剛蛻皮的蟑螂，但改採烘乾處理，並將其搗碎成「蟑螂碎屑」灑在咖啡表層，營造出如同Oreo餅乾碎般的酥脆層次感。

馬年限定「蟑螂醬咖啡」有肉感，就像是咬到椰果一樣。（圖／翻攝自微博）

醫學背景：藥用昆蟲的修復奇蹟

雖然「蟑螂入菜」聽起來令人卻步，但美洲大蠊在現代醫學中具有極高的商業與醫療價值：

▲強大再生力：美洲大蠊一生會經歷七、八次蛻皮，展現出極強的自我修復基因。

▲顯著療效：現代醫學發現其提取物含有多種元素，對於燒傷、創面與潰瘍等傷口的癒合有明顯促進作用。

▲藥品原料：它也是知名臨床藥品「康復新液」的核心主要原材料。

「四百次蟑螂脆脆咖啡」喝起來則是有像Oreo餅乾酥脆。（圖／翻攝自微博）

中國網友反應

蟑螂咖啡消息在網上瘋傳，大多數網友都感到噁心、不敢喝，「光是看到蟑螂兩個字，就忍不住生理性噁心，實在接受不了這種獵奇吃法」、「實在沒辦法想像」、「這種名字的咖啡有人買嗎 」、「這麼重口味，下不了嘴」、「我的天啊，吐了」、「呃，讓獵奇的人去吃吧，我反正不吃」。

