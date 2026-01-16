養父母剛替他過完生日…11歲男童因Switch被沒收竟「背骨」槍殺養父洩憤

國際中心／陳弘逸報導

美國賓州11歲男童不滿Switch被沒收竟拿槍射殺養父。（示意圖／PIXABAY）

美國賓州男子道格拉斯（Douglas Dietz）跟妻子吉莉安（Jillian Dietz）6年前共同領養一名男童，日前才剛替他過完11歲生日，但希望養子能早點睡，父母將Switch沒收；未料，他竟在凌晨持槍將養父射殺，事後遭警方逮捕，當地法院裁定他不得交保。

綜合外媒報導，這對夫妻在2020年領養這名男童，在美國當地時間1月12日替他慶祝11歲生日，養父母希望他能早點睡，並評估他生活表現等問題，決定沒收他的Switch遊戲機。

未料，當晚男童心有不甘，深夜找出養父母藏在家中的手槍，並在凌晨3時許，闖進他們房間，將養父射殺，床邊的養母也被槍聲吵醒，並目睹丈夫頭部中彈身亡。

案發後，養母報警，將養子交由警方逮捕，他也坦承開槍殺了父親，因涉嫌重大，被收押在收容所，當地法院針對這起弒父案，裁定他不得保釋。

