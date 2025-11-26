養狗也會影響氣候變遷？ 美國研究：多數人沒想到的環境足跡

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

在討論如何透過日常行為減少碳排時，民眾往往第一時間想到回收、少開車或換節能家電。然而，《美聯社》報導《美國國家科學院院刊》（PNAS Nexus）近期的研究「人們如何看待各種行為對氣候變遷的影響」，卻揭露一項出乎意料的結果：多數受試者明顯低估了養狗對環境的影響，原來毛孩的日常，也與碳排放存在某種程度的連結。

美國一項研究指出，人們傾向低估養狗對環境的影響。（圖／Unsplash）

研究團隊指出，一般民眾往往高估回收、節能燈泡等低影響行為對氣候的影響，卻低估了一些相對高影響的選擇，例如搭乘飛機、飲食中的肉類比例，甚至是是否飼養肉食性寵物。專家解釋，這是「看得見」與「看不見」的差別：回收是每天都看得到的動作，容易讓人覺得重要；但碳排放本身看不見，像寵物食物的肉類生產、畜牧業背後的土地使用等環節，便常被忽略。

廣告 廣告

在美國，狗的飲食確實依賴大量肉類，而肉類生產在全球碳排中占有一定比重，但研究者也提醒，大眾不需因為這項結果感到焦慮或罪惡。「這不是要告訴任何人不要養狗，而是讓人們更全面理解日常行為的環境連動性。」許多飼主其實已在調整方式，例如選擇較低碳的蛋白質來源（如火雞或海鮮）、減少牛肉成份、或使用加工副產品來源的飼料，而非人類食用級的肉品。此外，寵物的存在也可能帶來正向效果，例如促進人們步行、增加與社區互動，或提高對自然環境的關注，這些都是難以量化、卻同樣重要的環境價值。

研究結論指出，人們對氣候行為的認知本就存在落差，而提供更清楚的資訊能讓多數人願意調整習慣，無論是改變飲食、少搭飛機，或在可能的情況下降低寵物相關的環境足跡。關注氣候與環保議題的非營利獨立媒體機構Grist副主編Claire Elise Thompson認為，討論寵物與氣候的關係並非要削弱人與動物的情感，而是希望讓大眾理解：氣候行動不必是犧牲，更多時候是「多了解一點、多調整一點」。面對日益複雜的氣候挑戰，從毛孩的食盆到我們的日常，或許都能成為開啟環境意識的契機。

更多FTNN新聞網報導

假日賴床忘放飯！3毛孩餓翻包圍飼主「集體死盯」 網笑：睡得著算你贏

奶貓玩過頭偷打小狗！ 「下秒狗媽出現」嚇到原地彈起 網笑翻：報應來太快

圓滾滾橘貓被笑胖！ 狂換姿勢想證明「自己是虛胖」 越描越黑最後怒瞪：你禮貌嗎

