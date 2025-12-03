養狗女房客退租屋內臭爆 檢驗揭「汙染物濃度超標10倍」房東怒告

高雄地方法院。（圖／報系資料照）

許姓女子將房屋出租給汪姓女子，起初汪女有告知會在屋裡養一隻馬爾濟斯，汪女同意，但另簽寵物協議，要求保持屋內環境乾淨；一年後租約到期，汪女點交時發現屋裡充斥惡臭，但許女不認帳，汪女找來專業檢驗公司檢驗臭味來源，發現屋內異味汙染物濃度數值超標10倍，提告求償66萬餘元，高雄地方法院審理後，判汪女應賠37萬餘元。可上訴。

判決指出，許姓女子將裝潢好的房子以每月2萬6500元租金，租給汪姓女子，汪女於簽約時，就有告知會在屋裡養一隻馬爾濟斯，因此雙方另就養寵物部分簽訂租賃協議書，約定好應保持屋內衛生環境、避免產生氣味，並應於交還房屋時，將全屋清潔消毒至無異味的原狀。

去年9月，租賃到期，許女前往點交房子時，發現屋內惡臭不堪，且有多項裝潢、傢俱損壞，2度請清潔消毒公司前來清潔消毒，又委請檢驗科技有限公司到房屋內檢驗臭味來源，檢驗結果異味汙染物的濃度數值為100，已超出固定汙染源空氣汙染物排放標準工業區及農業區以外地區的濃度標準10。

許女提告求償包含損壞家具及清潔費等共66萬餘元，高雄地方法院簡易庭審理時後，綜合相關事證後，房客需要賠償房東家具損失、復原修繕清潔等費用，以及欠繳的水電瓦斯費，還有無法出出使用房屋損害，判房客還須賠給房東37萬4204元。全案仍可上訴。

