養生作家陳月卿駕車撞傷人「未和解」 遭判4月徒刑

協助丈夫蘇起抗癌成功，陳月卿成為知名養生作家，但不慎撞傷人遭判刑。翻攝陳月卿臉書



73歲的知名養生作家陳月卿，今年2月駕駛自小客車行經台北市大同區重慶北路匝道時，未注意違規跨越馬路之行人，因此碰撞戴姓男子，導致對方手腕、骨盆及脊椎受傷，事後雙方未達成和解，士林地方法院審理認定，陳月卿未盡注意義務構成過失傷害，判處4月徒刑，得易科罰金，全案可再上訴。

丈夫蘇起1992年罹肝癌 陳月卿投入養生研究

根據了解，陳月卿為資深媒體人，現任癌症關懷基金會董事長，丈夫蘇起曾任國安會秘書長、陸委會主委，在馬英九總統任內，被外界認為是創造出「九二共識」一詞的學者之一。

蘇起1992年罹患肝癌後，妻子陳月卿便投入研究養生與飲食調理，協助丈夫改善生活習慣，夫妻協力下，成功抗癌逾30年，2人也多次公開分享經驗。陳月卿出過不少養生著作，臉書追蹤人數也達27萬，也時常出席各種健康養生講座。

行人違規穿越馬路 雙方都有過失

回歸本起案件，判決書指出，今年2月8日上午11時56分，事發時天候晴朗、視距良好，路面無瑕疵，現年73歲的陳月卿本應注意車前狀況並採取安全措施，但疏未注意行進方向情況而直行，導致撞擊；而戴男亦未依規定透過行人穿越道，擅自從對向車道步行穿越路面，雙方均有過失。

法院判決書指出，經2間醫院診斷，戴男受有左側遠端橈骨骨折、骨盆骨折及腰椎滑脫合併神經壓迫等傷勢。

法院表示，陳月卿在準備程序中坦承犯行、態度尚可，且無前科，惟迄今未與被害人達成民事賠償和解，並審酌雙方過失程度、傷勢輕重及被告教育與經濟狀況後，量處4月徒刑，並諭知得易科罰金。全案可再上訴。

