「養生作家」陳月卿開車撞上違規行人 ！一審遭判4個月得易科罰金

陳月卿2月駕車撞違規行人致骨折未和解，一審判刑4月可上訴。 圖：翻攝自陳月卿 臉書專頁

[Newtalk新聞] 資深媒體人且身兼癌症關懷基金會董事長的陳月卿，驚傳涉及過失傷害案件。士林地方法院近日宣判，陳月卿於今年2月駕車行經台北市區時，不慎撞上一名違規穿越馬路的戴姓男子，造成對方多處骨折。儘管陳月卿認罪，但因雙方尚未達成和解，法官一審判處其4個月有期徒刑，全案仍可上訴。

現年73歲的陳月卿不僅是知名養生作家，更是前國安會秘書長蘇起的妻子。蘇起過去曾任陸委會主委，被外界視為「九二共識」名詞的發起人。自從蘇起在1992年診斷出肝癌後，陳月卿便全心投入飲食調理與健康研究，長年協助丈夫改善生活作息，創下成功抗癌超過30年的紀錄，兩人經常聯袂出席公開場合分享養生心得，在國內享有極高知名度。

整起事故發生於2月8日上午11時56分，地點位於台北市大同區重慶北路匝道口。根據警方調查與判決書內容，當時天氣晴朗、視線清晰，路面也無障礙物或坑洞，行車環境良好。然而，陳月卿在駕駛過程中疏忽車前動態，未及時採取安全應變措施直接行駛；與此同時，遭撞的戴姓男子也未遵守交通規則行走斑馬線，而是違規從對向車道穿越馬路，導致雙方發生碰撞，法官認定兩造皆有過失責任。

法官審理後認為，陳月卿在法庭上坦承犯行，犯後態度尚稱良好，加上過去並無犯罪紀錄，本應從輕量刑。然而，考量到這起事故造成被害人傷勢不輕，且截至判決前，雙方仍未就民事賠償達成和解，法院在綜合評估雙方過失比例、被告的社經地位與教育程度後，依過失傷害罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

這起車禍的撞擊力道導致戴姓男子受傷嚴重，經過2家醫院詳細診斷，醫療報告顯示戴男傷勢包括左手腕橈骨遠端骨折、骨盆骨折，以及腰椎滑脫併發神經壓迫等多處創傷，這也是法院量刑時考量的重要依據之一。

