養生女吃大量蔬菜「卻便秘又營養不良」 營養師：應多元攝取

營養師劉怡里指出，一名同時患有糖尿病與高血壓的退休女主管，因積極追求養生而每餐攝取大量蔬菜，卻因此影響其他營養素的吸收，加上進食量減少，反而導致身體營養不足的問題。

女主管退休後開始大量食用蔬菜，卻忽略了自身腸胃消化與蠕動速度變慢的狀況。 （圖／Photo AC）

劉怡里在《新聞挖挖哇》節目中表示，這位女主管退休後開始大量食用蔬菜，卻忽略了自身腸胃消化與蠕動速度變慢的狀況。她解釋，年長者的胃部消化速度與腸道蠕動都會隨著年紀增長而減緩，若飲水量又不充足，便容易產生便秘困擾。

劉怡里進一步說明，當大量膳食纖維一次進入體內，會使其他營養素難以妥善吸收，而吃太多蔬菜也會影響整體進食量，導致蛋白質等必需營養素攝取不足。她強調，蛋白質攝取不夠可能造成肌少症，對長者健康造成威脅。

維生素Ｄ也是長者經常缺乏的營養素。維生素Ｄ可藉由多曬太陽來補充。 （示意圖／Pixabay）

針對年長者普遍缺乏的營養素，劉怡里建議可透過蚵仔、牛奶、小魚乾、豆干、堅果等食物來補充鋅、鈣、鎂等元素。她提醒，若長輩咬不動堅果，家人可協助敲碎或磨成粉狀食用。

劉怡里也指出，維生素Ｄ與維生素Ｅ同樣是長者經常缺乏的營養素。維生素Ｄ可藉由多曬太陽來補充，而維生素Ｅ的缺乏通常是因養生而減少油脂攝取所致。她提醒，缺乏油脂攝取可能會讓便秘情況更加嚴重，呼籲長者在養生時仍需注意營養均衡。

