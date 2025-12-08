「養生專家」撞飛79歲翁骨折！老翁匝道違規遭撞 陳月卿遭判刑4月

知名作家陳月卿開車未注意違規行人衝撞遭判刑。（圖／TVBS）

一場嚴重的交通事故發生在重慶北路匝道口，作家兼SB癌症關懷基金會董事長陳月卿駕駛白色休旅車撞傷一名79歲違規穿越道路的戴姓老翁，導致老翁多處骨折。事發地點設有多個禁止行人通行的告示牌，但老翁仍試圖跨越馬路。法院審理後認為陳月卿未注意前方路況，判處四個月徒刑，可易科罰金12萬元。這起事故凸顯了交通安全意識的重要性，無論是駕駛或行人都應遵守交通規則。

事故發生在市民高架橋下的重慶北路匝道口，該處設有多個禁止行人通行的告示牌。當時，身穿黑色外套的79歲戴姓老翁違規站在草叢上，先向左邊確認無車後跨下匝道往前走。發現右側有車輛駛來時，老翁舉手示意駕駛停車，然而陳月卿駕駛的白色休旅車並未及時煞車，直到撞上老翁才緊急煞車，導致老翁當場被撞飛，造成多處骨折。

檢察官在起訴書中指出，事發當天天氣晴朗，沒有不能注意的特殊狀況，陳月卿卻未能注意前方路況而貿然行駛。法官也認為陳月卿作為駕駛人有責任注意前方狀況，但考量到她坦承犯行且態度良好，最終判處四個月徒刑，可易科罰金12萬元。陳月卿平時經常在社群媒體分享養生秘方，其臉書粉絲超過27萬人。她曾示範如何製作養生提神蔬果汁，表示人們在早上或下午感到疲倦時都可以喝一杯提振精神。然而，這次交通事故讓她必須面對法律責任。

事發地點車流量相當大，距離最近的斑馬線約一百多公尺，行人若要合法通行需要走三個斑馬線才能到達目的地。老翁可能是為了貪圖方便，選擇直接跨越禁止行人通行的車道和匝道，最終導致嚴重的交通事故。雙方未能達成和解而對簿公堂，賠償部分將交由司法程序處理。

