養生教授咳嗽2個月「確診肺癌末期」 醫嘆：空污害了他！
一名平時注重養生且長年維持慢跑習慣的教授，因持續咳嗽2個月就醫，經檢查後確診肺腺癌第4期，癌細胞已轉移至腦部，最終仍不幸病逝。營養醫學醫師劉博推測，該教授罹癌可能與晨跑時吸入過多PM2.5有關，因此呼籲民眾當空氣品質不佳時應改於室內運動。
劉博仁在《小宇宙大爆發》節目中提到，這名教授原本懷疑自己是氣喘發作而前往醫院就診。經X光檢查後發現，其右上肺與左下肺各有一顆腫瘤，進一步檢查確認罹患肺腺癌第4期。該名教授發病前每天早上都會到戶外慢跑，劉博仁因此推測可能是吸入過多空污所致。
根據衛生福利部113年國人死因統計結果顯示，肺癌為主要癌症死因前3位。劉博仁說明，PM2.5是大氣中的懸浮微粒，容易從鼻腔進入人體，這些微小粒子中含有重金屬、塑化劑、有機溶劑等污染物質。
劉博仁進一步解釋，當這些污染物質被吸進肺部時，會沉積在氣管和肺的周圍，進而刺激肺泡導致肺腺癌。此外，污染物質也可能透過肺泡進入血液，在全身流竄，導致其他疾病。
劉博仁表示:「慢跑是好的，可是當外面空氣不好時，你就是一個人體空氣清淨機」。他建議，若戶外空污嚴重，應改在室內運動，並可開啟空氣清淨機，減少吸入污染物質的機會。
