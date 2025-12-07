養生旅遊新勝地 達人推薦智利這地方
璀璨的星辰、舒適的水療、豐富的靈修活動、健康的森林浴和新鮮的當地食材，位於智利的埃爾基谷（Elqui Valley）坐落在安地斯山脈的高處，遊客可以在此觀星、養生、品嘗美酒和戶外探險，被譽為下一個熱門的養生勝地，媲美亞利桑納州塞多納（Sedona）或加州小鎮奧哈伊（Ojai），而且沒有擁擠人潮。
現居智利的Travel + Leisure撰稿人弗里茨（Emma Fritz）專精智利旅遊，專門為客戶規劃智利旅遊行程，她說埃爾基谷絕對是個夢幻旅遊地，無論是追求養生、戶外活動還是想欣賞美景，埃爾基谷都能完成夢想。
埃爾基谷有澄澈的天空，在沒有月光的晚上，點點繁星在夜空中閃爍，讓該地成為全球首個國際暗夜保護區，日落後建議花些時間觀星，Elqui Domos飯店的觀測台有望遠鏡，瑪瑪路卡（Mamalluca）觀光天文台和潘格（Pangue）觀光天文台還提供夜遊體驗。
除了觀星，埃爾基谷還有許多提供按摩、替代療法和藥草浴的水療中心及養生中心，也有包括瑜珈和冥想的靈修活動，喜歡大自然者也可以感受大自然的療癒力量，埃爾基谷陽光充足，一年平均超過3百天是晴天，適合健行、森林浴和騎馬等活動。
晴朗的天氣加上肥沃的土壤，孕育出豐饒營養的農產品，在當地傳統料理中大放光芒，例如燉羊肉（cabrito al jugo a la cazuela）、酸檸汁醃生魚（ceviche）和智利莎莎醬（pebre）。
弗里茨說，想體驗食材從農場到餐桌者，可以在Casa Molle飯店的餐廳用餐；偏好創新環保選擇者，可以去Delicias del Sol餐廳，店家利用當地氣候優勢以太陽能供電，煮出一道道傳統智利菜餚。其他景點還有高海拔葡萄酒莊、太陽能酒廠、皮斯可酒釀酒廠。
弗里茨表示，埃爾基谷首屈一指的豪華飯店Casa Molle完美詮釋了當地的養生概念。客人可以在白色石英圈中冥想，享受水療中心豐富的療法項目，還可以體驗音樂療法或塔羅牌占卜。飯店還有仙人掌花園、時尚泳池和木桶浴缸。
想要獲得最佳觀星體驗，不妨在Elqui Domos飯店體驗幾晚奢華露營。飯店的七個球形穹頂和四個天文台式小屋均設有位於大型天窗下的床鋪，也可以預訂木桶熱水浴，在星空下享受放鬆且私密的泡澡時光。
