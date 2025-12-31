養生會館公審女員工PO網 反被警抓包「抓龍筋」 女老闆挨告又判刑

記者潘靚緯／彰化報導

周姓女子將訓斥養生館女員工的影片公開在群組，警方依截圖上門查獲女員工正在提供性服務。（圖／翻攝Google Map）

彰化一名周姓女子在員林經營2家養生館，利用LINE群組討論區招攬客人，不料其中一名女員工上班才4天，就與客人發生偷竊等糾紛，男客人到討論區留言投訴，周女為了安撫客人，公布訓斥女員工的畫面，讓女員工憤而離職，截圖控告周女「洩露個資」，經法官審理，因罪證不足獲判無罪，但由於警方在截圖中發現周女經營的養生館，暗藏春色，兼營「半套」、「全套」的性服務，前往店家查緝當場抓包。

經營2家養生館的周女，不滿女員工才上班4天，遭客人投訴疑似偷竊4000元，翻客人皮夾、用杯子砸客人等，客人紛紛到LINE「員林紓壓按摩討論區」留言抱怨，周女擔心得罪顧客，在討論區貼出一段疑似她訓斥女員工的畫面，女員工覺得面子掛不住，提出離職，並持畫面截圖報案對周女提告。法官勘驗周女提供的影片，畫面中的人物都被打上馬賽克，內容並沒有涉及洩露個資，判決無罪。

廣告 廣告

警方根據截圖，查出養生館暗藏春色，兼營「半套」、「全套」的性服務，前往查緝時查獲一名男客接受小姐提供「攝護腺保養」、「抓龍筋（半套）」的服務，儘管男客辯稱褲子才剛脫掉，足以證明周女經營的養生館「掛羊頭賣狗肉」，觸犯《圖利容留猥褻罪》，判決周女4個月徒刑。

更多三立新聞網報導

台中跨年焰火施放180秒！警義消出動800員維安升級 下午3時禁飛空拍機

蹲馬桶「座圈」突碎裂害重傷終身殘疾 顧客怒告美連鎖牛排館求償156萬

台中清潔隊集體貪汙！9人爽收282萬賄款私收清運垃圾 檢起訴24人

煞不住！國3轎車前撞拖吊車後遭聯結車追撞 車體撕爛駕駛頭顱破裂慘亡

