一名65歲的大哥踏著輕盈的步伐走進診間，外型清瘦且注重養生，看似與三高絕緣。沒想到血液檢查報告出爐，數據竟呈現滿滿紅字，讓家屬不可置信。心臟外科醫師楊智鈞於臉書分享，這是典型的「瘦胖子（Skinny Fat）」，雖然皮下脂肪少，但脂肪全堆積在內臟與血管，這種「看不見的胖」反而比肥胖更易讓人失去戒心。血脂不等於體脂！外表瘦，血脂也可能爆表

這名65歲患者，在治療前的總膽固醇高達262mg/dl，三酸甘油脂更飆升至216mg/dl、壞膽固醇高達166mg/dl，遠超標準值，屬於極度混濁的濃稠血液。

廣告 廣告

幸好，在接受相關療程，加上積極調整生活型態後，血液成功「去油解膩」！總膽固醇降至130mg/dl，三酸甘油脂更驟降至18mg/dl，改善了92％；壞膽固醇也降至89mg/dl，血管恢復暢通。

很多人誤以為「只有胖子才會高血脂」、「瘦子不會高血脂」，其實胖瘦與血脂高低沒有必然關聯。萬芳醫院心臟內科主治醫師葉仲軒曾解釋，「血脂」指的是血清裡的脂肪，跟捏起來的肥肉（體脂）範圍完全不同。因此，瘦子血脂可不一定就正常，血脂狀況必須透過抽血檢驗，若符合以下標準即為高血脂症：

總膽固醇：大於200mg/dl。

三酸甘油酯：大於150mg/dl。

壞膽固醇（LDL-C）：大於130mg/dl。

關鍵3招「去油解膩」救血管

想要像這位大哥一樣逆轉數據，楊智鈞醫師強調必須落實「飲食、運動、追蹤」三件事。

飲食控制： 雖然壞膽固醇常與遺傳有關，但「三酸甘油脂」最容易受飲食影響，只要改變習慣就能大幅降低。營養師劉怡里就曾點名三大地雷食物最好少碰為妙： 過量油脂：除了紅肉（牛豬羊）與油炸物外，也要特別小心「包餡食材」，如餡餅、包子、鹹甜麵包，這些都是隱形高油陷阱。 過量糖份：甜點、含糖飲料、純果汁，以及精緻澱粉（白飯、白麵條、白麵包）。 過多酒精：酒精代謝會直接影響血脂，同樣毫升數下，烈酒更容易造成血脂過高。 規律運動： 肥胖專科醫師周建存於部落格建議，運動是保養血管最強的科學方式。不同運動有不同功效，建議每週進行2至3次： 有氧運動（增加血管彈性）：如快走、慢跑、太極拳。這類運動能促進「一氧化氮（NO）」生成，是維持血管彈性的關鍵。 阻力訓練（降低血管阻力）：如深蹲、伏地挺身、彈力帶，特別適合高血壓與高血脂患者。 定期追蹤： 高血脂初期通常無感，切勿憑感覺判斷身體狀況，必須遵從醫囑回診，並用客觀的血液數據確保身體處於安全範圍。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

腦科名醫悔恨「沒從50歲開始練」！3招懶人運動防失智不臥床 79歲醫健步如飛！不跑健身房靠5個「微習慣」：刷牙一招防骨鬆





原文引自：養生瘦子也高血脂！做對3件事「血液變清澈」膽固醇大降50％