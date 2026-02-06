養生輸給天生？最新研究曝「長壽真相」：基因遺傳竟占5成以上

生活中心／唐家興報導

人的壽命長短，最新研究顯示，跟「長壽基因」有著密不可分的關係。（示意圖／PIXABAY）

「長壽基因」對人類壽命的影響力，恐怕遠超乎你的想像！隨著現代醫療與公共衛生進步，意外與感染等外因性死亡大幅下降，一項刊登於國際頂尖期刊的最新研究震撼發現，在排除外在干擾後，決定壽命的關鍵因素中「基因遺傳」占比竟高達50%以上，徹底顛覆過去「後天養生大於先天遺傳」的傳統認知。

【壽命長短天注定？過去研究恐嚴重低估基因】

長期以來，科學界普遍認為壽命高達八成取決於生活習慣、環境與運氣，遺傳度僅佔約20%至25%，甚至曾有研究認為基因影響力僅剩6%。這項數據讓不少養生達人深信，只要靠後天努力就能突破遺傳限制，成功掌握「生命長度」的鑰匙。

【最新研究大翻盤：排除意外後基因影響力倍增】

然而，1月29日發表於權威期刊《科學》（Science）的最新報告卻給出驚人答案。由以色列與瑞典組成的頂尖研究團隊指出，過去的研究之所以低估基因，是因為將「非自然死亡」納入統計。當研究團隊剔除事故、傳染病等外在因素後，數據顯示壽命遺傳度飆升至50%到55%，幾乎是傳統估計的兩倍之多。

【算錯壽命遺傳度？關鍵在19世紀死亡率太高】

為何過去的科學家會「算錯」？研究指出，關鍵在於歷史背景。過去雙胞胎壽命數據多取自18、19世紀，當時醫療落後且瘟疫橫行，即使擁有強大的長壽基因，也極可能因一場感染或工安意外提早離世。以丹麥為例，1880年出生的族群，外因性死亡率是現代的十倍，這些「雜訊」掩蓋了基因的真實威力。

【意外抹煞基因優勢：同卵雙胞胎壽命差很大】

研究團隊進一步解釋，外因性死亡會造成統計上的雙重扭曲。它不僅縮小了不同基因族群間的壽命差距，更放大了相同基因者的差異。這也解釋了為何基因完全相同的同卵雙胞胎，一旦其中一人遭遇意外，兩人的壽命數據就會出現巨大落差，進而誤導基因不重要的假象。

【模型校正揭真相：遺傳度一致躍升50%以上】

為了找出真相，研究人員重新校正丹麥、瑞典的大型歷史雙胞胎資料，利用精密數學模型模擬出「沒有意外與感染」的環境。結果顯示，所有數據在剔除干擾因子後，壽命的遺傳度一致性地躍升至50%以上，證明先天藍圖才是主導長壽的核心。

【公衛進步驗證推論：現代人活得久更看基因】

這項研究在現代社會也得到驗證。團隊分析1900年後出生的瑞典雙胞胎發現，隨著公共衛生改善，外因性死亡率下降，壽命遺傳度確實顯著提升。這代表在相對安全的現代生活中，我們體內的「遺傳密碼」對壽命的掌控權正變得越來越大。

【解碼生命藍圖：長壽研究邁入新里程碑】

儘管數據驚人，研究作者強調這並非「宿命論」，也不是要大家放棄健康生活，而是提醒科學界應更重視長壽基因的開發。這項發現將成為推動健康老化、精準醫療的新起點。換言之，活得久不再只是單純的運氣好壞，那套與生俱來的「生命藍圖」才是決定你能走多遠的最終關鍵。

