養生過頭！他「日吞20顆保健品」卻胸悶胸痛 就醫竟食道潰瘍

吃保健食品要注意，不是越多就越好。70歲的阿旺（化名），為了保養身體，每天吃20多顆保健食品，近期因胸痛、吞嚥有不適感而就醫，胃鏡檢查發現食道中段潰瘍。而68歲的阿桃（化名）也有吃保健食品的習慣，經常是吃了之後就就寢，近期感覺似有胸悶而就醫，胃鏡檢查發現食道下段發生潰瘍，治療後改善。醫師提醒，部分保健食品有腐蝕性或酸鹼值較高，若未完全吞下，有可能破壞食道組織。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，有些藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，因未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。另外，還有些是會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。

為何胸悶、胸痛會跟食道有關？邱展賢說，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。倘是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。

邱展賢指出，在服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時要注意下列幾點：(1)遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品。(2)倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，感覺完全吞下才行，同時不要一吃完馬上躺下。(3)避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，建議分段服用，每次之間稍作休息後再繼續。(4)有不舒服就先停止服用，儘快就醫，確認沒問題後再繼續吃。

另，食道潰瘍者在治療期間，儘量選擇質地偏軟、易消化的食物，像是蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐等，避免油炸、辛辣、含咖啡因飲品等，並且要飲食均衡。進食方式要細嚼慢嚥，少量多餐，降低對食道的負擔。

