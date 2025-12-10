養生達人陳月卿撞傷違規行人判4月 嘆：想和解但始終聯絡不上

養生達人陳月卿上月被法院判處有期徒刑4月，可易科罰金。（圖：臉書）

養生達人、作家，也是前陸委會主委蘇起之妻的陳月卿，今年2月初發生車禍意外，上月遭法院判處有期徒刑4月，可易科罰金。陳月卿近日在個人臉書上發表長文透露事件始末，並表達對受傷者的歉意。她指出，雖然肇事過程中對方突然違規進入高架匝道，導致她緊急煞車並引發受傷，但她在事故發生後立刻下車關心對方，並報警協助送醫，之後也多次致電想要和解，無奈聯繫不上對方，最後才知道自己已經被告。

陳月卿在文章中透露，事故發生後她與保險公司積極聯繫傷者，也希望達成和解，但遲遲未能取得聯絡，直到接到警局通知才得知對方已提告。她對於事件感到遺憾，也對自己作為駕駛導致他人受傷深感內疚。陳月卿表示，雖然法院因未達成和解而作出判決，但她還是抱持初衷，希望傷者早日康復，也期盼未來能朝和解方向努力，早日讓事件落幕。

陳月卿坦言給予她最深刻的警惕。身為公眾人物，她強調應以更高標準要求自己，未來開車將更加專注與謹慎，引以為戒。她也提到，作為聖嚴法師弟子，明白一切事件皆有因緣，今年犯太歲，或許因此更需小心行事。即便在處理法律程序的同時，陳月卿仍持續以癌症關懷基金會董事長身份，推動健康飲食、癌症預防及癌友關懷工作。