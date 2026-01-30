養生雞湯品牌「襄御品」公益行動 攜手企業溫潤滋養響應寒冬送暖品

生活中心/綜合報導

以溫和燉補為媒介，結合企業對等贊助與專業電商平台，將日常送禮轉化為實際公益行動，陪伴高壓世代，也照顧需要被看見的角落。

品牌暖心公益企劃 從日常送禮開始

在穩定提供高品質產品之餘，襄御品持續思考品牌如何回饋社會。品牌響應 2025–2026 年度「寒冬送暖」公益服務計畫，並支持各分會年度活動，透過「企業對等贊助」形式推動公益行動，將實際物資捐贈予台南康寧教養院、嘉義嘉惠教養院、大同育幼院、台中好耆老人長照中心、高雄六龜育幼院，把溫暖送至需要被照顧的角落。

本次公益企劃以「企業共善」為核心理念，串聯百大品牌共同參與，期望透過企業力量，讓日常送禮不只是形式上的往來，更能轉化為長期的社會關懷行動。襄御品感謝率先響應本次公益計畫的合作夥伴，共同為社會注入溫柔而實際的支持。

公益企劃首發，特別感謝：霖菓自媒體有限公司、今日工修有限公司、鉅翔有限公司、今日餐車有限公司、利群鋼筋有限公司、翊聖工程有限公司、君睿工程有限公司、食獨食合咖啡館等大力贊助

從忙碌中 留一碗溫柔給自己

在台灣，無論是快速的都市外食文化，或是蓬勃發展的接案工作型態，時間與精力早已成為現代人最珍貴的資產。後疫情時代，越來越多人意識到日常照顧身體的重要性，也開始尋找能夠輕鬆融入忙碌生活節奏的養生方式。

傳統燉補 為現代生活而生

襄御品以「一盅暖心，心意一直在」為核心理念，將傳統燉補的溫潤心意，透過科技慢燉與保鮮冷凍技術，重新詮釋成適合現代生活的滋養選擇。品牌相信，消費者無需費心備料或長時間顧火，也能在追趕專案、通勤返家後，為自己準備一份輕鬆可得、卻充滿心意的溫暖滋補。

襄御品認為，外食雖然方便，但在日積月累之下，身體往往默默承受著負擔。而照顧自己，其實可以很簡單，只要一盅襄御品雞湯，短短五分鐘，就能在日常生活中，為身體找回屬於自己的養生節奏。

攜手 BV SHOP 讓溫暖被完整傳遞

為了讓這份溫暖能穩定送達，襄御品選擇與 BV SHOP 合作，透過其完善的電商系統與冷凍配送機制，讓燉補產品不受地域限制，順利成為日常關懷與公益行動的重要後盾。

襄御品表示，BV SHOP 在品牌價值呈現與實務執行上的支持，使品牌能更專注於產品品質與公益企劃的推動，讓每一份心意都能被妥善傳遞。

喝湯 是一種善待自己的生活態度

襄御品亦同步與 INFINITE 無限出走 生活風格媒體合作，將生活藝術、餐飲品味與自我照顧理念整合呈現。品牌希望傳遞，「喝湯」不僅是一種飲食選擇，更是一種懂得善待自己、維持生活質感的日常態度。

未來，襄御品將持續推出貼近生活的產品線與情境方案，在便利性、品質與情感價值之間取得平衡，讓公益不只是一次性的行動，而是能夠細水長流、持續發生的日常選擇。

品牌名稱：襄御品 XIANG YU PIN

品牌定位：暖心關懷，高質感送禮，功能養生

主要產品：木鱉果雞湯、黃金蟲草烏骨雞湯、14 天調養組合

線上商城：https://xiang-yu-pin.com/