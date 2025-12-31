養生館暗藏春色 二度查獲非法性交易遭斷水斷電

社會中心／綜合報導

台北市一家養生館暗藏春色，接連被查獲提供性交易服務！位於民生東路，小學學區附近的一家養生館，女按摩師私下提供性服務，每次收費三千到五千元不等，養生館過去因為非法經營性交易，遭到轄區列管，這回再被查獲，市府祭出公權力，執行斷水斷電。

警方來到台北市民生東路，一家養生館，進行掃黃，包括負責人以及按摩小姐，通通被帶到一旁問話。警方vs.養生館負責人「你現在違反涉嫌妨害風化罪，我現在逮捕時間21點47分，你可以保持沉默。」

北市中山區養生館暗藏春色 二度查獲非法性交易遭斷水斷電

養生館二度遭查獲非法經營性交易 市府人員到場拆除水表電表（圖／民視新聞）

養生館打著SPA按摩名號，卻是違法經營性交易，按摩小姐私下跟客人，收取三千到五千元，提供半套或是全套服務，這回已經是第二度暗藏春色，包括高姓負責人在內，連同兩位按摩小姐，以及兩名客人，全都被帶回警局。民權一派出所所長劉張長誠表示「查獲非法經營性交易，查獲營業負責人工作人員，及女按摩師等共五人。」

養生館負責人及兩名女按摩師 被依妨害風化送辦（圖／民視新聞）

養生館負責人及兩名女按摩師 被依妨害風化送辦（圖／民視新聞）

針對屋內監視器以及水電設備，市府人員陸續拆除，養生館第二度查獲非法從事性交易，警方聯合市府祭出公權力，執行斷水斷電，畢竟這家養生館，附近鄰近知名小學，步行也只要七分鐘，原本就遭列管，這回再度「重操舊業」，除了負責人涉及妨害風化被帶回，業者同步遭到開罰。民權一派出所所長劉張長誠表示「屬學童日常通行與活動的範圍，該場所從事不法行為，對周邊的治安社區安寧，及兒少保護造成潛在的危害，影響層面不容小覷。」過去一年中山分局，取締24件色情場所，比去年多了快一倍，校園周邊的色情場所，更是取締重點，養生館想偷渡，從事色情不法，全被警方蒐證掌握，一舉被查獲。

