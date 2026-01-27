養生館暗藏色情交易 新北市府聯手鐵腕斷水斷電

cnews204260127a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市土城區明德路1處養生會館，涉嫌表面打著「養生」名號，實際卻暗藏春色。土城警分局表示，早在去年9月，已被查獲從事色情行業。不僅敗壞善良風俗，更對周邊治安與居民生活造成嚴重影響。由於養生館座落於住宅區，已成為地方治安隱憂。日前新北市聯合稽查小組，聯合複查後，確認養生館一直未改善缺失，當場依法執行斷水斷電措施，展現市府打擊不法的決心。

土城警方表示，為徹底清除治安污染源，運用「第三方警政」策略，報請市府公安小組介入，聯合展開公安稽查，查獲養生館存有多項違反建築法規的公安缺失，隨即張貼黃單限期改善，並由工務局依法裁罰新台幣6萬元。

土城警分局表示，養生館業者不但未改善缺失，甚至持續違規營業。複查後再次提報公安會議決議，由市府公安小組，包括警察局、土城警分局、消防局、經發局、工務局、台水、台電等，在日前進行聯合複查，確認缺失仍未改善，當場依法執行斷水斷電措施，展現市府打擊不法的決心。

土城警分局強調，對於假借合法掩護、實則從事不法色情行業的業者，警方絕不寬貸。將持續加強查緝與通報作為，並結合市府各單位力量，全面防堵死灰復燃，共同守護市民安全、還給社區一個安心無虞的生活環境。

照片來源：新北市警方提供

