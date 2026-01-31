養生館藏春色！小房間「半套ing」中壢警破門 越南妹驚叫還想逃

記者羅欣怡／桃園報導

中壢警方破獲經營「半套」的養生館，越南女子在小房間內驚聲大叫。（圖／翻攝畫面）

寒假已經過了一週，桃園市中壢分局持續執行「雷霆除暴」專案勤務。專案期間，在一間養生館內當場逮捕從事性交易的2男2女，分別依妨害風化、違反社會秩序維護法送辦。

畫面中，警方執行臨檢勤務，直搗養生館2樓，打開小房間的門，就聽到女子尖叫聲，一開始她還不願意配合，試圖逃出門外，在警方斥喝下才乖乖配合調查。

中壢警方破獲養生館從事「半套」性交易。（圖／翻攝畫面）

中壢分局指出，自24日到30日，共計查獲各類刑案110件101人，其中包含酒後駕車6件6人、毒駕2件1人、毒品案件22件21人、詐欺案件29 件29人，另查獲通緝犯35件28人，展現警方持續強勢執法、全面打擊犯罪的決心。

在掃蕩妨害風化方面，中壢警分局亦加強查緝不法性交易行為。中福及自強派出所於本月 27 日，分別在中美路二段及環中東路查獲妨害風化案件，將媒介性交易的47歲王男及39歲羅男依妨害風化罪嫌移送偵辦，另將從事半套性交易之43歲阮女及35 歲高女依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局表示，轄區今年1月份共受理詐欺案件342件，其中僅「假網拍詐欺」即高達103件，占比約30%。分析發現，詐騙接觸管道多透過Facebook、Threads等社群平台，被害族群以20至25歲學生族群為主，常見手法包括「僅需支付運費即可取得免費商品」、「購買偶像周邊商品」及「購買演唱會門票」等。

警方呼籲，網路購物務必選擇具官方交易機制的平台，切勿私下轉帳，如有疑慮可撥打 165 反詐騙專線查證。

