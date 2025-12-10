養生館鬧事見警「落跑」 沿路高速蛇行有內幕
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣林姓男子竹山養生館鬧事，見警方到場開車要落跑，不甩警方閃燈鳴笛，一路高速蛇行、逆向、迴轉，13分鐘後終於在雲林縣被警車追到，林男拚命躲警察，原來是車上不只有K他命，還有警棍、辣椒水、4支手機，南投地院法官以妨害公眾往來安全罪，判處有期徒刑3個月。
林姓男子上月11月中旬深夜，在竹山某家養生館飲酒作樂，卻演變成鬧事，業者報案後，林男見警方趕到，馬上開了車要落跑，員警鳴笛閃燈示意他停車受檢，林男為拒檢明知開始大秀危險車技，沿路高速蛇行、逆向、迴轉，且未依規定駛入來車道等行為，偶有來車都驚險閃避。
林男從11月14日0時38分許起，沿路飆車，且逆向、蛇行、迴轉，開到對向車道，企圖擺脫警方之追捕，0時51分許，終於在雲林縣林內鄉內山公路與彰南路口為警攔截逮捕。警方在其車內扣得辣椒水1罐、警棍1支、K盤1個、第三級毒品愷他命2公克、iPHONE智慧型手機4隻，不只有毒品，還有攻擊工具，和多到不合理的4支手機。
由於林男初犯，且犯後坦承犯行，南投檢方聲請簡易判決，南投地院法官依法官以妨害公眾往來安全罪，判處有期徒刑3個月。
