CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

養生魔人可要注意了，保健食品不是吞越越好！一名70歲老翁，為了保養身體，各種功效、各種營養素，每天要吃上20多顆的保健食品，近期出現胸痛、吞嚥等不適感就醫，胃鏡檢查發現食道已經中段潰瘍。醫師提醒，部分保健食品有腐蝕性或酸鹼值較高，若未完全吞下，在食道中停留過久產生溶解，就有可能破壞食道組織。

類似狀況門診其實不少，書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢還收治另一名68歲女性，平時同樣有吃保健食品習慣，經常吃了之後就上床睡覺，近期胸悶不適，胃鏡檢查亦發現食道下段發生潰瘍。

邱展賢表示，有些藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，因未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛；另外，還有些是會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。

以該名老翁為例，邱展賢直言，主要就是吃太多顆了！且出現胸悶、胸痛等症狀時，又常會誤以為是心臟出了問題，做了一連串檢查都沒發現異狀，這才懷疑和食道有關。過去門診主要是以抗生素的膠囊造成藥物性食道潰瘍較多，而保健食品吃出問題的則以6、70歲民眾為主。

邱展賢提醒，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。如果影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。

邱展賢提醒，在吞服錠劑或膠囊狀的藥物、保健食品時要注意，包括：1、遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品。2、倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，感覺完全吞下才行，同時不要一吃完馬上躺下，至少停10分鐘。3、避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，建議分段服用，每次之間稍作休息後再繼續。4、有不舒服就先停止服用，儘快就醫，確認沒問題後再繼續吃。

邱展賢說，食道潰瘍患者在治療期間，應儘量選擇質地偏軟、易消化的食物，像是蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐等，避免油炸、辛辣、含咖啡因飲品等，並且要飲食均衡。進食方式要細嚼慢嚥，少量多餐，降低對食道的負擔。

養生魔人「日吞20顆保健品」卻胸悶胸痛 竟吃出食道潰瘍！ 7

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

