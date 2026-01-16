養禽業者主動通報 屏東高樹鄉蛋中雞場確診感染H5N1禽流感



屏東縣動物防疫所於1月13日接獲高樹鄉1處蛋中雞場主動通報飼養蛋中雞有異常死亡情形，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，迅速派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，於15日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所16日即赴該場執行撲殺作業，現場撲殺8,640隻蛋中雞，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及對關聯場進行回溯追蹤以降低疫情傳播風險。

本例為今(115)年本縣首件案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

農業處處長鄭永裕表示，每年10月至3月為禽流感好發季節，提醒養禽業者必須落實各項生物安全措施，澈底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場的器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常症狀（如精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等），請儘速通報動物防疫所，以利控制及防範疫情蔓延。

農業處提醒，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。